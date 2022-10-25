Путин собирается провести вторые за год ядерные учения: предыдущие проводили за 5 дней до полномасштабного вторжения

Россия собирается снова провести учения по ядерному сдерживанию "Гром-2022". Предыдущие состоялись за пять дней до полномасштабного вторжения в Украину.

После завершения учений НАТО по ядерному сдерживанию Steadfast Noon, которые продлятся с 17 по 30 октября, Россия собирается второй раз за год провести свои учения "Гром". Пока о конкретных терминах "Гром-2022" неизвестно, однако согласно договоренности с США, РФ должна заранее предупредить о таких действиях, чтобы это не выглядело началом ядерной атаки.

Об этом сообщает Defense Express.

Следует отметить, что это должны быть вторые учения за год. Причиной такого решения, вероятно, является то, что в 2021 году они не проводились и были перенесены на 19 февраля 2022 года – за пять дней до полномасштабного вторжения в Украину. Тогда такие учения проходили фактически вплотную к украинской границе с пусками баллистических и крылатых ракет, а за ними лично наблюдал Путин, который пригласил в свой бункер и Лукашенко.

"Еще тогда из-за привлечения сил Южного военного округа и Черноморского флота РФ было сделано предположение, что это возможно репетиция нанесения ракетного удара по Украине", — говорится в сообщении.

Теперь учения будут сосредоточены якобы на проверке межконтинентальных баллистических ракет, "хотя и существует большая вероятность запуска крылатых ракет по Украине".

"Речь идет о запусках из трех подводных ракетоносителей, гиперзвуковых ракет, баллистических межконтинентальных ракет наземного базирования, запусках с самолетов стратегической авиации, а также испытательном запуске РС-28 "Сармат". Учитывая перечень сил и средств, ключевым районом испытаний станет север РФ", – говорят в Defense Express.

Издание отмечает, что какие-либо пуски не означают непосредственное использование ядерного вооружения, а его испытания в атмосфере, космосе и под водой запрещены договором от 1963 года и с этого времени СССР, а затем и РФ его соблюдали.

Последние ядерные испытания были проведены накануне распада СССР в 1990 году. С тех пор, по крайней мере, официально, Россия не проводила никаких практических испытаний ядерных зарядов.

Следует отметить, что большинство российских баллистических ракет давно превысили все сроки годности. К примеру, ракеты Р-36М2 "Воевода", более известные под натовским названием "Сатана" прекратили выпускать после распада СССР, а их максимальный срок использования был оценен до 2005 года, после чего продолжался, в последний раз вроде бы до 2020 года.

Также читайте В Украине более половины населения не верит в вероятность применения РФ ядерного оружия

"Проверка же их (баллистических ракет — ред.) реальной готовности происходила путем отстрела старейшей ракеты, если она выполняла свою задачу, то срок эксплуатации продлевался. Если нет, то запускали другую и так далее, пока задача не была выполнена", — рассказывают в Defense Express.

Вопрос о готовности касается и такой баллистической ракеты, как "Тополь", которая была принята на вооружение в 80-х годах и была модернизирована в "Тополь-М" в середине 90-х. Отмечается, что 18 советских "Тополь" еще находятся на вооружении РФ, а 78 российских "Тополь-М" были изготовлены до 2011 года.

В Defense Express говорят, что 88 российских ракет были произведены более 30 лет назад, 78 единиц около 20 лет назад, что составляет почти 50% всего арсенала. Такая же ситуация и в отношении баллистических ракет подводного базирования.

"Но еще один вопрос в отношении ядерного оружия РФ — это состояние ядерных боеприпасов. С чем якобы связано желание Кремля провести подземные ядерные испытания, потому что и у них есть сроки хранения, при этом якобы более короткие, чем у обычного конвенционного оружия. Но об их проведении непременно станет известно и странам НАТО, как и реальные результаты, которые могут разоблачить реальную ситуацию с тем, что и последнего козыря в Москве уже нет", — пишет издание.

Напомним, руководитель главного управления разведки МО генерал-майор Кирилл Буданов считает, что использование тактического ядерного оружия ускорит распад России. В то же время в стране-террористе сейчас переделывают все подземные паркинги под бомбоубежища.

Читайте также: