Путин собирается в Турцию, чтобы поговорить с Эрдогано о войне в Украине

Когда и где будет проходить встреча двух президентов – пока неизвестно.
Глава Кремля Владимир Путин готовится посетить Турцию в феврале. Основная тема переговоров с турецким лидером Реджепом Эрдоганом – события в Украине.
Об этом сообщил помощник Путина Юрий Ушаков, сообщает российский Интерфакс.
"Да, готовится визит", — сказал Ушаков журналистам, отвечая в понедельник на вопрос "Интерфакса", действительно ли визит Путина в Турцию готовится в феврале.
Он отметил, что "украинская тематика будет как, наверное, одним из основных предметов переговоров". Однако он не сообщил о дате и всех тем встречи.
Напомним, ранее мы сообщали, что Путин снова собирается в Северную Корею по приглашению Ким Чен Ина. В Кремле подтвердили намерения президента РФ посетить КНДР, однако даты и формата визита еще нет.
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