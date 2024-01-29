Путин собирается в Турцию, чтобы поговорить с Эрдогано о войне в Украине

Когда и где будет проходить встреча двух президентов – пока неизвестно.

Глава Кремля Владимир Путин готовится посетить Турцию в феврале. Основная тема переговоров с турецким лидером Реджепом Эрдоганом – события в Украине.

Об этом сообщил помощник Путина Юрий Ушаков, сообщает российский Интерфакс.

"Да, готовится визит", — сказал Ушаков журналистам, отвечая в понедельник на вопрос "Интерфакса", действительно ли визит Путина в Турцию готовится в феврале.

Он отметил, что "украинская тематика будет как, наверное, одним из основных предметов переговоров". Однако он не сообщил о дате и всех тем встречи.

Напомним, ранее мы сообщали, что Путин снова собирается в Северную Корею по приглашению Ким Чен Ина. В Кремле подтвердили намерения президента РФ посетить КНДР, однако даты и формата визита еще нет.

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