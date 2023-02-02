Путин собирается выступить с обращением перед годовщиной вторжения в Украину: что известно

Российский диктатор Владимир Путин собирается выступить перед Федеральным собранием в канун годовщины вторжения в Украину. Кремль уже готовит методичку выступления.

Согласно Конституции РФ, президент России должен ежегодно выступать с посланием к Федеральному собранию, однако в последний раз Путин обращался в парламент в апреле 2021-го. В прошлом году выступление отменили якобы из-за "напряженного графика" Путина. Теперь подготовку к выступлению снова возобновили.

Об этом сообщает российское оппозиционное издание "Медуза".

Источники издания предполагают, что российский диктатор может выступить с обращением в канун годовщины вторжения в Украину. В Кремле пока эту информацию не подтверждают, но спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что работа над текстом послания "не прекращалась".

По информации "Медузы", текст выступления пока находится в разработке. Над ним работают правительство, Совет безопасности и политический блок администрации президента.

Известно, что особое внимание Путин планирует уделить войне и государственной поддержке участников спецоперации, а также планам восстановления и развития захваченных территорий Украины. Некоторые источники предполагают, что диктатор традиционно расскажет о "сплоченности" россиян и "безоговорочной поддержке" войны. Диктатор РФ часть выступления, вероятно, посвятит "импортозамещению" и "борьбе с санкциями".

В то же время, некоторые источники отмечают, что выступление могут "скорректировать", если ситуация на фронте изменится. В случае, если украинские войска пойдут в наступление, то риторика Путина может быть более "агрессивной".

Напомним, украинская разведка сообщила, что президент России Владимир Путин отдал приказ оккупационной армии до марта захватить территории Донецкой и Луганской областей.

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