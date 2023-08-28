Путин собрался за границу: политолог рассказал, какие страны может посетить диктатор, разыскиваемый МУС

Путин боится ареста, поэтому поедет разве в Беларусь.

Российский диктатор Владимир Путин собрался ехать за границу, однако теперь его визиты не будут анонсировать, поскольку тот находится в розыске Международного уголовного суда.

Об этом в комментарии "24 канала" сказал политолог Игорь Эйдман.

Российские пропагандисты заявили, что диктатор Путин планирует зарубежные визиты. Политолог считает, что здесь, вероятно, речь идет о поездках в Беларусь.

"Эти два клоуна друг друга развлекают. Встречаются с невероятной частотой. Я думаю, что с Путиным Лукашенко встречается чаще, чем с собственными высшими чиновниками", — считает Игорь Эйдман.

Также, по мнению политолога, диктатор может поехать в страны Средней Азии, которые находятся под протекторатом РФ. Исключение может стать визит Путина в Китай.

Напомним, Путин отказался поехать на саммит G20 в Индии.

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