Путин согласился на предложение Турции не атаковать энергетику Украины – циничное заявление Шойгу

Россия вроде бы согласилась не атаковать энергетические и атомные объекты.
В России цинично заявили, что Путин согласился на предложение Турции не наносить удары по объектам энергетики Украины, но Киев якобы отказался.
Об этом заявил эксочельщик Минобороны и действующий секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.
"От Турции поступило такое предложение, чтобы мы обязались не наносить удары по энергетическим объектам, атомным объектам, по торговому гражданскому флоту в Черном море. Наш президент сказал: "Давайте согласимся на это предложение". И когда, для нас это было большим удивлением, они (украинцы – ред.) сказали через некоторое время, нет. Когда состоялся Курск, нам стало понятно, что подразумевалось под объектами атомной энергетики”, – лжет Шойгу.
Напомним, в России сделали новое заявление о переговорах с Украиной.