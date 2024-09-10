Россия вроде бы согласилась не атаковать энергетические и атомные объекты.

В России цинично заявили, что Путин согласился на предложение Турции не наносить удары по объектам энергетики Украины, но Киев якобы отказался.

Об этом заявил эксочельщик Минобороны и действующий секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.

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"От Турции поступило такое предложение, чтобы мы обязались не наносить удары по энергетическим объектам, атомным объектам, по торговому гражданскому флоту в Черном море. Наш президент сказал: "Давайте согласимся на это предложение". И когда, для нас это было большим удивлением, они (украинцы – ред.) сказали через некоторое время, нет. Когда состоялся Курск, нам стало понятно, что подразумевалось под объектами атомной энергетики”, – лжет Шойгу.

Напомним, в России сделали новое заявление о переговорах с Украиной.

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