Путин согласился отправить МАГАТЭ на Запорожскую АЭС через украинскую территорию

Российский диктатор Владимир Путин согласился на предложение, чтобы МАГАТЭ приехало на Запорожскую АЭС через территорию Украины.

Президент Франции Эммануэль Макрон 19 августа поговорил по телефону с Путиным и озвучил соответствующее предложение.

Об этом говорится на сайте Елисейского дворца.

"Президент Франции в очередной раз подчеркнул обеспокоенность рисками, которые создает ситуация на Запорожской АЭС для ядерной безопасности и поддержал скорейшее направление на место миссии экспертов МАГАТЭ при согласовании Украины и ООН. Президент Российской Федерации сообщил Президенту Франции о своем согласии на размещение этой миссии и указанные методы", – говорится в сообщении.

Напомним, через два месяца перерыва президент Франции Эммануэль Макрон снова позвонил по телефону российскому диктатору Владимиру Путину. Стороны обсудили вопросы Запорожской АЭС и российской войны в Украине.

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