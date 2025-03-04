Путин согласился стать посредником между Трампом и Ираном по ядерному соглашению – СМИ

Вопрос в том, готовы ли Иранские власти к посредничеству России в переговорах с США и пойдет ли Вашингтон на реализацию этой инициативы.

Президент России Владимир Путин согласился помочь Дональду Трампу в переговорах с Ираном по его ядерной программе. По данным источников в Москве, об этом Трамп сообщил Путину во время телефонного разговора в феврале, а чиновники США и РФ обсудили этот вопрос во время встречи в Саудовской Аравии.

Об этом пишет Bloomberg.

Официальный Кремль не подтвердил и не опроверг эту информацию, однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что "Москва готова сделать все возможное для переговоров между США и Ираном".

В то же время представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи, отвечая на вопрос о возможной роли России в переговорах, заявил, что для многих стран "естественно предлагать свою помощь в решении столь важных вопросов".

С момента возвращения в Белый дом Трамп пытается возобновить контакты с Путиным, разорванными после вторжения РФ в Украину в 2022 году. 12 февраля президенты США и России провели телефонный разговор, в ходе которого, по данным источников, обсуждали не только Украину, но и возможное сотрудничество по другим геополитическим вопросам, в частности, по торговым путям и ресурсам в Арктике.

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По данным издания, 18 февраля в Эр-Рияде состоялась встреча госсекретаря США Марко Рубио с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, где также обсуждался вопрос сотрудничества по Ирану. Затем Лавров передал детали этих переговоров иранскому представителю Аббасу Арагчи во время встречи в Тегеране.

Пока неясно, насколько Иран готов принять такую инициативу. В стране доминирует жесткая антипозиция к взаимодействию с Вашингтоном, особенно среди представителей Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и судебной системы.

Трамп заявлял, что хочет вернуться к политике "максимального давления" на Иран, включая санкции и жесткие меры против его военного руководства. В то же время он говорит и о "проверенном ядерном мирном соглашении", создающем неоднозначные сигналы для Тегерана.

На фоне западных санкций Россия и Иран существенно укрепили сотрудничество в сфере торговли, энергетики и военной безопасности. Москва широко использует иранские беспилотники в войне против Украины, а также расширяет экономическое взаимодействие с Тегераном.

Вопрос в том, готовы ли Иранские власти к посредничеству России в переговорах с США, и пойдет ли Вашингтон на реализацию этой инициативы.