Путин согласится на переговоры, если получит все, а Украина ничего — Госдеп США

Никаких признаков того, что Путин готов отказаться от своих требований, нет.

В США заявили об отсутствии признаков того, что глава Кремля Владимир Путин готов к переговорам об окончании войны в Украине.

Об этом заявил спикер Госдепа США Мэтью Миллер во время брифинга 7 ноября.

В то же время в Госдепе подтвердили, что не будут толкать Украину во главе с ее президентом к переговорам с Путиным.

"Если президент Зеленский решит, что он хочет вступить в переговоры, конечно, мы поддержим. Это была наша политика, наша давняя политика, согласно которой президент Зеленский решит, когда придет время для переговоров. Нам или любой другой стране не подходит подталкивание его к этому. Мы поддержим его в любом процессе, чтобы попытаться обеспечить справедливый и крепкий мир. Но это окончательно его решение, а не наше", - заявил Мэтью Миллер.

В то же время, он добавил, что пока нет никаких признаков того, что президент РФ Владимир Путин готов отказаться от своего требования продолжать поглощать украинскую территорию.

"Я уверен, что Путин пойдет на переговоры только в случае, если он получит все, что хочет, а Украина не получит ничего, на что имеет право по закону. Но это не те переговоры, в которых был заинтересован президент Зеленский, и которые отвечают уставу ООН", — добавил он.

Напомним, как ранее заявил президент Украины, заявления от лидеров Бразилии, Китая и России относительно прекращения огня очень опасны.

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