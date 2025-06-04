Путин сообщил Папе Римскому условие завершения войны в Украине

Президент РФ Владимир Путин / © Associated Press

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В среду, 4 июня, президент Российской Федерации Владимир Путин провел первый телефонный разговор с Папой Римским Львом XIV, во время которого назвал условие для завершения войны в Украине.

О содержании этого разговора сообщили в пресс-службе Кремля.

По словам спикеров президента государства-агрессора, Путин во время обмена мнениями «подтвердил стремление достичь мира в Украине политико-дипломатическим путем».

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В то же время хозяин Кремля добавил, что «для окончательного, справедливого и всеобъемлющего решения кризиса необходимо устранить его первопричины».

В Ватикане пока не прокомментировали разговор Папы Римского Льва XIV с российским президентом.

Как известно, ранее новоизбранный Папа Римский выразил соболезнования из-за новых жертв российских обстрелов в Украине, вспомнив в молитве погибших, в частности детей, и в очередной раз призвал к завершению войны через диалог и мирные инициативы.

Глава Католической церкви Папа Лев XIV, сменивший покойного Папу Франциска, также заявлял, что готов способствовать мирному урегулированию между Россией и Украиной.

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Напомним, в этот же день президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с Путиным, обсудив, в частности, «нападение Украины на российские самолеты». Путин угрожал ударить по Украине за атаку на военные аэродромы