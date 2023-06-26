"Путин допустил большую стратегическую ошибку": Столтенберг о последствиях бунта Пригожина

В НАТО говорят, что будут поддерживать Украину до завершения войны.

Мятеж главаря "вагнеровцев" Евгения Пригожина, который он совершил накануне, свидетельствует о том, что российский диктатор Владимир Путин совершил большую стратегическую ошибку, начав наступление против Украины.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, пишет Reuters.

По его словам, поскольку Россия продолжает свое нападение, еще важнее поддерживать Украину.

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"События в минувшие выходные — это внутреннее дело России и еще одна демонстрация большой стратегической ошибки, которую совершил президент Путин своей незаконной аннексией Крыма и войной против Украины", — сказал он.

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин остается под следствием по делу о мятеже.

Тем временем испуг российского командования из-за бунта Евгения Пригожина, похоже, так деморализовал их подчиненных, что этим успешно воспользовались наши защитники. И вчера начали наступление по нескольким направлениям одновременно, сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

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