"Путин советуется с шаманами о войне": что кроется за поездкой диктатора в Монголию — Spiegel

Российский президент Владимир Путин в начале сентября этого года посетил Тулу, а после нее – Монголию. Официальная причина визита – мемориальное мероприятие. Но многие россияне считают, что у него были другие планы.

Об этом пишет Spiegel.

Для чего на самом деле Путин посетил Монголию

Путин провел в Монголии два дня. Главной темой обсуждения во время этого визита было, конечно, решится ли страна, сильно зависящая от российского газа и электроэнергии, арестовать его и выдать в Гаагу, как этого требует Международный уголовный суд.

Но когда визит завершился и Путин тихо ушел, в Москве поднялась другая тема: зачем президент туда вообще уехал? Действительно ли Монголия сейчас является столь важным внешнеполитическим партнером?

Версия, которую обсуждают источники, приближенные к Кремлю, это шаманы. Монголия и Тува считаются родиной самых могущественных шаманов в мире. Именно из Тувы Путин отправился в Монголию.

"Путин давно известен своим особым отношением к мистике. И, по-видимому, он сочетает интерес к православной мистике с языческими традициями. Несколько лет назад Путин в одном из своих публичных выступлений сделал очень странный жест. Пытаясь пошутить, он вдруг вспомнил в разговоре дьявола, а Затем инстинктивно скрестил рот. Это довольно распространенный ход – для россиянина XVIII века. Сейчас в России этого уже никто не делает.

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Отмечается, что Путин много времени проводит с так называемыми старцами из Валаамского монастыря, которых уважали православные мистики средневековой Руси.

"Если присмотреться, то сегодняшние старцы имеют мало общего со "святыми отцами", которые когда-то жили в православных монастырях. Одного из них, Зосиму, например, описал Достоевский в "Братьях Карамазовых". В ней он — уважаемый монах, к которому обращаются за советом тысячи паломников, и он пытается наставить главных героев книги на путь праведности», – указано в сообщении.

Возвращение Путина и его соратников

Еще 35 лет назад все члены русской политической элиты были атеистами. Так говорила коммунистическая партия. Позже они внезапно стали верующими и исповедовали совсем другие религии. В окружении Владимира Путина чрезвычайно благочестивые евреи, а также мусульмане.

Особую роль сыграл Сергей Шойгу, человек, последние двенадцать лет являвшийся министром обороны, а до этого – министром гражданской защиты. Именно Шойгу первым познакомил Путина с шаманами.

Путин и Шойгу часто путешествовали вместе в нулевые, когда он выступал личным туроператором Путина, организовывая для него эксклюзивные поездки в труднодоступные регионы России.

Например, многим запомнилась их совместная поездка в Туву 2009, во время которой Путин ездил верхом на коне с голой грудью и плыл, как бабочка, по горной реке. Также Путин и Шойгу вместе отдыхали в Туве в 2017, 2018 и 2021 годах – и это только официальная информация пресс-службы Кремля.

В ходе таких поездок Шойгу и Путин якобы участвовали в шаманских ритуалах. Это увлекало российского президента не меньше, чем православная мистика.

Ритуалы Путина и Шойгу

Говорят, Шойгу предложил Путину принять ванную в крови молодых оленьих рогов, чтобы омолодиться. К моменту окостенения рога становятся мягкими и наполняются кровью. Согласно языческим преданиям, такие молодые рога нужно отпилить и сделать из их отвара ванную, которая, как говорится, обладает чудодейственными свойствами.

Слухи о шаманских ритуалах, в которых участвует Путин, достаточно популярны в последние годы. К примеру, политолог с очень противоречивой репутацией Валерий Соловой в 2022 году утверждал, что нападению России на Украину предшествовал языческий обряд, который шаманы провели для Путина в его резиденции в Сочи. Они якобы приносили в жертву орла и предусматривали успех военной операции.

"Близко к Кремлю, говорит, что Путин много консультировался с разными мистиками перед началом вторжения, и все они уверяли его в военной победе", — говорится в сообщении.

Война и шаманы

После распада Советского Союза шаманство пережило возрождение в азиатских регионах России и Монголии. Подобно старейшинам церкви, многие новообращенные шаманы имеют тесные связи с властью, поэтому они могут говорить не то, что им нашептывают духи, а то, что хотят услышать официальные лица.

Источники сообщают, что на одном из первых ритуалов, организованных для Путина, сотрудникам его администрации не понравился внешний вид участников церемонии: шаманы, мол, выглядели слишком молодыми и недостаточно респектабельными. Тогда, вероятно, было решено заменить их актерами, хорошо знающими ритуал. Церемония была зрелищной, все были удовлетворены.

В мае этого года главный поборник шаманства в российском правительстве Сергей Шойгу потерял должность министра обороны. Похоже, это никак не влияет на отношение Путина к оккультизму. Он просто ездил в Монголию и Туву без Шойги.

Сейчас в Москве ходят слухи, что для использования ядерного оружия Путину нужно благословение шаманов. Без их согласия он не мог пойти на столь серьезный шаг, боясь разгневить духов. И будто бы вернулся из Монголии доволен.

"Однако эта версия звучит как большая фантастика. Ни один из моих источников не может подтвердить это. Однако встреча с монгольскими шаманами, похоже, состоялась ", — пишет автор материала.

Между тем , Путин не хочет объявлять еще одну частичную мобилизацию из-за опасений внутреннего недовольства, однако вероятность не исключается.

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