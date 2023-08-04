Путин создает условия, чтобы привлечь в армию как можно больше добровольцев – ISW

Российские власти сообщают, что им удалось привлечь более 231 000 добровольцев.

Кремль хочет создать благоприятные условия, чтобы привлечь как можно больше добровольцев для службы в армии.

Об этом пишут аналитики Института изучения войны ( ISW ).

В обзоре экспертов указывается, что Кремль "старается создать благоприятные условия для привлечения добровольцев в службу в российских вооруженных силах".

Российский диктатор Путин подписал указ об обязательном государственном страховании жизни и здоровья добровольцев и мобилизованных, участвующих в войне против Украины.

Российские власти сообщают, что им удалось привлечь более 231 000 добровольцев в период с января по июль 2023 года.

В свою очередь российская служба BBC сообщила, что, скорее всего, сюда учтены не только новобранцы из числа гражданских, поскольку МО России набирает персонал из террористической группировки "Вагнер", а также призывники.

Кроме того, в отчете ISW указывается, что МО РФ не оснащает действующие в западных регионах отряды терробороны. Российские "военкомы" сообщают, что отряды терробороны Белгородской и Курской областей не снабдили боевыми пулеметами, предложив им охотничьи ружья.

Также сообщается о создании добровольческого полка в Республике Башкортостан, состоящего из не менее 10 добровольческих отрядов и батальонов.

Относительно украинского контрнаступления в обзоре указывают, что украинские войска продолжали контрнаступательные операции по меньшей мере на трех участках фронта 3 августа и, по сообщениям, продвинулись вперед по некоторым направлениям.

Напомним, ранее сообщалось, что жителей временно оккупированного Мелитополя принимают на военный учет для дальнейшей мобилизации в российскую армию.

Кроме того, мы ранее информировали, что Финляндские пограничники ожидают значительного наплыва нелегальных мигрантов из России, которые будут пытаться бежать из страны через мобилизацию.

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