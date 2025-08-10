Путин спешит встретиться с Трампом: эксперты назвали настоящую причину

Президент РФ Владимир Путин / © Associated Press

Реклама

Президент РФ Владимир Путин торопливо готовится к встрече с президентом США Дональдом Трампом 15 августа на Аляске, чтобы обсудить прекращение войны. Это происходит на фоне признаков напряженности в российской экономике и финансовой ситуации.

Именно угрозу краха российской экономики называют эксперты причиной того, что хозяин Кремля спешит с переговорами, сообщает издание Fortune

В издании напомнили, что в июне этого года министр экономики РФ Максим Решетников предупредил, что Россия находится «на грани» рецессии. А в прошлом месяце центральный банк снизил процентные ставки на 200 базисных пунктов, чтобы восстановить тормозящий рост.

Реклама

В каком состоянии российская экономика

Между тем государственные финансы России также испытывают все большее давление. Доходы Кремля от нефти и газа, которые являются его основным источником финансирования, в июле упали на 27% по сравнению с прошлым годом до 787,3 миллиарда рублей, или около 9,8 миллиарда долларов.

Это происходит на фоне падения цен на сырую нефть, тогда как Европа продолжает вводить санкции против Москвы и бороться с «теневым флотом» танкеров, поставляющих российскую нефть.

Несмотря на падение доходов, расходы продолжают расти на фоне неустанных атак России на Украину. Кроме расходов на вооружение, остаются чрезвычайно высокими финансовые стимулы для мобилизации большего количества добровольцев в армию, а также компенсации семьям погибших солдат.

Результатом стало увеличение дефицита бюджета РФ, который за первые семь месяцев года достиг 61,44 миллиарда долларов, или 2,2% ВВП, по сравнению с 1,7% за первые шесть месяцев года.

Реклама

Расходы по состоянию на июль выросли на 20,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, тогда как доход вырос лишь на 2,8% за этот период.

Эксперт прогнозирует крах

Экономист Андерс Ослунд заявил об ужасной ситуации, в которой Россия может исчерпать финансовые резервы, что заставит ее сократить государственные расходы.

В статье, опубликованной в Project Syndicate, он отметил, что у Москвы мало источников финансирования, поскольку санкции в значительной степени отгородили Россию от мировой финансовой системы, и даже банки союзника Китая неохотно занимают деньги.

Поэтому России пришлось задействовать резервы своего Фонда национального благосостояния, который, по словам Ослунда, сократился со 135 миллиардов долларов в январе 2022 года до лишь 35 миллиардов долларов в мае этого года. Он предсказал, что фонд иссякнет во второй половине этого года.

Реклама

«Экономика России быстро приближается к финансовому кризису, который обременит ее военные усилия», — добавил он.

В издании отмечают, что стремление Путина избежать более жестких санкций со стороны США, которыми угрожает Трамп в случае отказа от прекращения войны в Украине, заставило хозяина Кремля предложить переговоры.

Напомним, президент США Дональд Трамп анонсировал встречу с президентом РФ Владимиром Путиным по завершению войны в Украине, которая должна состояться 15 августа на Аляске.

Ранее сообщалось, что во время встречи в Москве с посланником президента США Стивом Уиткоффом диктатор Путин заявил, что хотел бы встретиться с Дональдом Трампом в какой-то момент.