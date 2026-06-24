Путин срочно ищет бензин у соседей: какая ситуация с горючим

Владимир Путин / © Associated Press

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Россия договаривается с Казахстаном о покупке 50 тысяч тонн бензина АИ-92. Это нужно Москве, чтобы покрыть дефицит горючего, возникший из-за остановки работы нескольких крупных нефтезаводов.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на четыре источника в отрасли.

Россия ищет помощи с бензином — что известно

Из-за атак украинских беспилотников остановились нефтеперерабатывающие заводы в центре России. Это привело к падению производства бензина на 25%. Теперь российское правительство пытается стабилизировать рынок. РФ планирует ограничить экспорт, увеличить субсидии для заводов и начать импорт горючего. Эти шаги достаточно нетипичны для страны, которая раньше была одним из крупнейших экспортеров нефтепродуктов в мире.

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Источники отрасли отмечают, что поскольку Казахстан является относительно небольшим производителем горючего, значительные объемы поставок маловероятны. Одним из возможных вариантов сотрудничества может стать бартерная схема.

«Поставки бензина в Россию могут быть возможны в обмен на российское авиационное топливо», — сообщил источник в Казахстане.

Поможет ли Казахстан России?

Ситуация осложняется тем, что Казахстан также ожидает дефицита авиатоплива в июле из-за роста спроса, планового технического обслуживания Атырауского нефтеперерабатывающего завода и уменьшения импорта из России.

Несмотря на то, что ранее министр энергетики Казахстана Эрлан Аккенженов заявлял, что Астана не получала официальных запросов от Москвы, Россия уже принимает экстренные меры.

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В этом месяце власти разрешили НПЗ производить горючее для внутреннего рынка с более низкими характеристиками качества. Кроме того, рассматриваются варианты импорта бензина морским транспортом. Это говорит о критическом уровне перебоев в топливном секторе РФ.

Министерство энергетики России пока не предоставило официальных комментариев по этой ситуации. Страны являются членами Евразийского экономического союза, разрешающего беспошлинные поставки углеводородов в пределах установленных ежегодных балансов.

Кризис с горючим в РФ — последние новости

Напомним , регионы РФ накрыл серьезный топливный кризис. Да, в Подмосковье и Москве фиксируют дефицит бензина, огромные очереди на АЗС и космические цены на топливо.

Ранее мы писали, что украинские беспилотники дважды атаковали Московский нефтеперерабатывающий завод в июне.

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Также мы писали, что Московский нефтеперерабатывающий завод, потерпевший удары беспилотников, предположительно, не возобновит работу в ближайшее время. Речь идет не менее полугода.

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