Путин стал настоящей головной болью для Южной Африки — BBC

Власти ЮАР не очень хотят портить отношения с Западом из-за диктатора.

Президент России Владимир Путин стал настоящей головной болью для Южной Африки. В частности, страна хотела бы выглядеть стойким послом мира, однако оказалась вовлеченной в ряд международных скандалов.

Об этом пишет издание BBC.

Сообщается, что на Западе все больше политиков и подозревают, что ЮАР поддерживает Кремль в его вторжении в Украину и, возможно, даже отправляла оружие для ВС РФ.

Один из высокопоставленных южноафриканских чиновников на правах анонимности намекнул в разговоре с журналистами, что такое восприятие ситуации неправильно.

"Это ужас", — сказал он.

Политолог Филани Мтембу также заявил, что никто в правительстве ЮАР не хочет серьезно ссориться с США, Великобританией и ЕС.

"Все знают, что это очень важные торговые партнеры", — отметил он.

По словам журналистов, после ссоры с послом США, обвинившим ЮАР в поставках оружия России, южноафриканская валюта, ранд, резко упала к доллару США. Это плохие новости для страны, которая уже борется с неисправной энергетической системой, хронической безработицей и разрушающейся инфраструктурой.

Кроме того, как сказано в материале, Южная Африка столкнулась с еще одной дипломатической головной болью, поскольку пытается решить, следует ли поддержать приглашение, которое она направила Владимиру Путину посетить Йоханнесбург в августе для участия в саммите БРИКС.

Напомним, Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам детей РФ Марии Львовой-Беловой за депортацию украинских детей в Россию. Если глава Кремля действительно приедет в ЮАР на саммит БРИКС, его обязаны арестовать.

Как известно, ЮАР входит в перечень 118 стран, ратифицировавших Римский устав, а следовательно, согласно действующему законодательству, юридически обязана выполнить ордер МКС на арест президента Путина, если он лично посетит страну в августе этого года.

Теперь ЮАР хочет переписать законы перед саммитом БРИКС. Власти страны раскритиковали Международный уголовный суд за якобы "двойные стандарты".

В России пока не дали четкого ответа, поедет ли Путин на саммит.

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