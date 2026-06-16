Путин стал "жевать слова": стоматолог объяснила, что со здоровьем диктатора

Сияющий «фасад» и недоразвитая челюсть: врач раскрыла секрет внезапных проблем Путина с речью / © Associated Press

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В последнее время в сети активно обсуждают заметные изменения в дикции российского диктатора Владимира Путина.

О чем свидетельствуют эти изменения, рассказала израильская стоматолог и блоггер Татьяна Коган в Facebook.

По словам экспертки, диктатор прекрасно понимает реальное положение дел в войне, из-за чего сильно нервничает и буквально «скрежет зубами по ночам». Самое длительное психологическое напряжение разрушило его жевательную систему и повлияло на дикцию.

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«Итак, главный вопрос недели. Понимает ли Путин происходящее или живет тем, что приносят в папках? Я стоматолог. И имею профессиональный ответ. Понимает. Еще как понимает. Нервничает, боится и скрежещет зубами по ночам», — считает стоматолог.

Специалист обратила внимание на фото и видео Путина за последние месяцы и заметила очевидные анатомические изменения:

Лицо стало шире, в области углов нижней челюсти появился дополнительный объем.

Из-за постоянного стресса и спазмов жевательные мышцы диктатора увеличились в объеме, как бицепсы в спортзале.

Нехватка места для языка: из-за увеличения внутреннего напряжения внутри полости рта стало меньше места, что мешает нормальной артикуляции.

Трудности со звуками: тяжелее всего диктатору дается звук «Р». Чтобы произнести его четко, язык должен быть расслаблен, что невозможно в состоянии постоянного стресса. Отсюда возникают и проблемы со свистящими и шипящими звуками.

Татьяна Коган отметила, что на одном из видео диктатор не смог нормально произнести слово «ура». У него получилось какое-то странное «уааа».

«Ну и все эти свистящие и шипящие, общая смазанность речи. Плюс сухость во рту. Очень недооценённый фактор. Часто побочный эффект антидепрессантов и снотворных. Что там принимают убийцы от нервов? И вот вам „уааа“ на весь зал.», — объяснила она.

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Коган подметила, что лучшие российские специалисты работали с верхней третью лица Путина, средней третью, скулами, мешками под глазами, морщинами. Потому «фасад» диктатора сиял. Но кое-что было обращено меньше внимания.

«Маленькая, недоразвитая нижняя челюсть, мелкие зубы никого не интересовали. А ведь это и есть фундамент, который определяет речь. Так у него всё: геополитика, вторая армия мира, вялый подбородок, троекратное „Уааа“, — резюмировала она.

Ранее президент Владимир Зеленский объяснил, как вынудить Путина закончить войну.

Напомним, Путин спровоцировал волну слухов о тяжелой болезни во время визита в Китай, когда тянул ногу на саммите с Си Цзиньпином.

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