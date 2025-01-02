Путин стремится ко встрече с Трампом: политолог объяснил намерения диктатора и задачу президента США

Президент РФ Владимир Путин очень хочет завершить войну в Украине на своих условиях. Он стремится победить, а задача президента США не допустить этого.

Об этом 24 каналу сказал Доктор политических наук Якуб Корейба.

Чего хочет Путин

Ранее сообщалось, что 30 декабря 2024 года Владимир Путин должен был встретиться с Дональдом Трампом, чтобы вроде бы обсудить завершение войны на территории Украины. Этого так и не произошло, однако и неизвестно, были ли вообще договоренности о таком визите.

Кремлевский диктатор вроде бы выражает желание мира, отмечает Корейба, однако в то же время говорит, что ведет борьбу с американским влиянием в мире.

"Понятно, что Соединенным Штатам Америки такой мир не нужен. Плохой мир сейчас — залог будущих конфликтов. Что-то может измениться лишь тогда, когда Россия перестанет быть империалистическим государством", — подчеркнул он.

Доктор политических наук считает, что Трамп не планировал никаких встреч с Путиным. Новоизбранный президент США, по его словам, очень силен в переговорах, поэтому понимает, что диктатуру крайне необходима встреча с ним.

Корейба уверяет: Трамп не будет назначать Путину встречу, даже не надеется на это до тех пор, пока он не согласится на его условия. Очевидно, что Путин значительно слабее, чем Трамп, а Россия, чем США. Именно поэтому нет повода, чтобы соглашаться на условия Кремля.

"Наблюдая за последними заявлениями Путина и его окружения, становится ясно, что они напрашиваются на встречу с президентом США с самого начала войны", – добавил доктор политических наук.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский вспомнил беседу с Джо Байденом после российского вторжения.

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