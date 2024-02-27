Путин стремится захватить пять областей Украины: аналитики объяснили намерения диктатора

Президент России Владимир Путин 26 февраля подписал два указа. Согласно одному из них, оккупированная часть Украины должна принадлежать Южному военному округу (ЮВО).

Об этом сообщает Институт изучения войны.

Речь идет не только о находящихся под оккупацией территориях, а обо всей Херсонской, Запорожской, а также Донецкой и Луганской области и Крыме, который был частью ЮВО с 2014 года.

"Включение и оккупированных, и неоккупированных территорий Украины — еще одно свидетельство того, что Россия преследует максимальные цели в Украине и стремится захватить полностью пять украинских областей", — говорят эксперты.

Аналитики подчеркивают, что таким образом российское военно-политическое руководство преследует две цели одновременно. В ближней и среднесрочной перспективе взять под контроль российские операции в Украине, а также подготовиться к потенциальной полномасштабной войне против НАТО в долгосрочной.

Напомним, как писало издание Financial Times, объявленная Путиным аннексия украинских территорий, где до войны проживало около 8,6 миллионов человек, может быть попыткой увеличить демографический потенциал России. В частности, часть этой стратегии — похищение и индоктринация тысяч украинских детей.

Кроме того, в РФ набирает обороты полурелигиозная кампания за ограничение абортов.

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