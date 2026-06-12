Путин стягивает 100-тысячную армию к границам НАТО и строит базы: в ISW раскрыли новые планы РФ

Путин и НАТО / © ТСН

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Россия создает новые и расширяет военные базы вдоль своей северной границы с НАТО. Аналитики ISW считают, что российские войска вряд ли будут проводить наземные операции в ближайшее время.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Накануне, 10 июня, иностранные СМИ опубликовали спутниковые снимки, где видно, что российские войска строят и расширяют свои военные базы вдоль границы со странами Северной Европы и Балтии. Датские офицеры разведки и высокопоставленные военные чиновники прокомментировали эти снимки. Они считают, что Россия занимается подготовкой к конфликту с НАТО.

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Сколько солдат Россия перебросит на границу с НАТО

Бывший офицер финской разведки Марк Эклунд добавил, что российское командование планирует перебросить около 115 000 военнослужащих на северной границе с НАТО. Он уточнил, что российские войска приступили к строительству новой базы в 190 километрах от финской границы — в Новой Вильге близ Петрозаводска. Там может разместиться от 4000 до 6000 военнослужащих.

Главнокомандующий армией Финляндии Паси Валимаки сообщил, что они ожидают, что Россия разместит 80 000 солдат на российско-финской границе.

«Российское командование передислоцирует некоторые части 44-го армейского корпуса (Ленинградский военный округ), за исключением командного пункта, в Республику Карелия. Элементы командного пункта в настоящее время размещены в Луге, Ленинградская область, и ожидают перемещения в Петрозаводск, когда Россия завершит строительство баз», — пишут американские аналитики.

11 июня связанный с Кремлем российский военный блогер заявил, что российские войска модернизируют по меньшей мере 19 казарм, инфраструктуру и складские помещения в Печенге на Кольском полуострове, Мурманская область — примерно в 11 километрах от финской границы. Кроме того, расширяется база военно-морской пехоты и флот бронетехники и десантных кораблей вблизи Балтийская, Калининградская область.

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Какая угроза есть для НАТО

В ISW считают, что Россия создает эти базы для поддержки потенциальных будущих военных действий против Альянса, однако утверждают, что наземные операции остаются маловероятными, потому что большая часть российской армии воюет в Украине.

«Однако создание этих баз поддержит усилия России по более быстрому проектированию сил против НАТО после завершения активных боевых действий в Украине. НАТО должно быть готово сдерживать и при необходимости преодолевать российскую угрозу своим границам относительно быстро после завершения боевых действий в Украине», — подчеркнули аналитики американского центра.

Когда Россия может напасть на НАТО, что известно

По прогнозу генерала германской армии, Россия может напасть на НАТО до 2029 года или даже раньше. Такое тревожное заявление озвучил командующий Сухопутными силами Бундесвера генерал-лейтенант Кристиан Фрейдинг. По его словам, он получил разведывательные данные о военных планах РФ.

На фоне вероятной угрозы РФ в НАТО обсудили ускоренную программу закупки беспилотников, чтобы усилить воздушное патрулирование на восточном фланге Альянса.

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