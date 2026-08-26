Войска РФ / © Associated Press

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Дополнительная мобилизация 300 тысяч человек, которую готовится провести Россия, может в конце концов покончить с войной, однако вовсе не по сценарию, на который рассчитывает диктатор Путин.

Об этом в колонке для The Telegraph написал полковник британской армии Гемиш де Бреттон-Гордон.

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Он отмечает, что новая волна мобилизации может повторить сценарий советской войны в Афганистане, когда в СССР возвращались тысячи погибших призывников — «мальчиков в цинке». Тогда матери советских солдат выходили на марше в Кремль, требуя вернуть их детей домой.

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«Возвращавшиеся из Афганистана цинковые гробы, горе и гнев, которые они вызвали, стали важным фактором не только в завершении войны, но и в распаде Советского Союза», — пишет автор.

В то же время, де Бреттон-Гордон отмечает, что нынешняя война России против Украины уже привела к значительно большему количеству жертв. Однако внутри России она до сих пор не вызвала масштабных протестов.

Причину этого он видит в том, что до сих пор «Путину удавалось избегать отправления на фронт призывников русского происхождения против воли».

«Русская армия пополнялась пленными, наемниками, представителями этнических меньшинств и мужчинами из бедных регионов, привлекавших зарплаты, чрезвычайно высокие по российским меркам, или обещание освобождения из тюрьмы».

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По мнению автора, такие люди стали «затратным материалом» для жителей Москвы и Петербурга.

Отдельно он обратил внимание на состояние русской оккупационной армии. По его словам, военные имеют проблемы с оснащением, страдают от холода и голода, а также подвергаются жестоким наказаниям, чтобы заставить их идти на поле боя.

«Это мясорубка, пожирающая молодых людей с промышленной скоростью», — так он охарактеризовал армию Путина.

В то же время, массовая мобилизация сотен тысяч мужчин из более состоятельных семей, как считает эксперт, может кардинально изменить политическую ситуацию в России. В этом случае война может впервые непосредственно затронуть и условный русский «средний класс».

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«Внезапно насмерть на Донбасс может быть отправлен не сын какой-то чеченской или татарской матери, не освобожденный из тюрьмы преступник и не иностранный наемник. Это могут быть их собственные сыновья», — добавил он.

Именно это, по мнению автора, и представляет реальную опасность для Путина. Следовательно, российский диктатор оказывается «перед непростым выбором»: продолжать войну или признать провал.

«Путин похоже верит, что если он просто сможет пережить Украину и ее союзников, победа каким-то образом придет сама собой, в состоянии истощения», — добавил эксперт.

В то же время он подчеркнул, что европейские союзники по-прежнему должны продолжать поставлять Украине оружие, чтобы оно могло противостоять России.

Ранее сообщалось, что постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник предупредил россиян о возможной масштабной мобилизации после выборов в Госдуму и призвал не ожидать повесток.

Мы ранее информировали, что в России растет количество сообщений о принудительной вербовке на войну.

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