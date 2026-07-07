Путин теперь планирует серию атак и взрывов в Германии: в Billd раскрыли подробности

Флаг Германии / © УНІАН

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На сербско-венгерской границе задержаны двое мужчин, подозреваемые в подготовке диверсии на территории Германии. Вероятной целью могло быть предприятие, которое играет немаловажную роль в производстве вооружения для Украины.

Об этом пишет BILD.

Спецоперацию в начале июня провела сербская полиция. Издание утверждает, что двое подозреваемых задержаны на сербско-венгерской границе. Сообщается, что у них было при себе взрывное устройство.

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Операция стала возможной благодаря информации, полученной от партнерских разведывательных служб и немецких органов безопасности.

На прошлой неделе Федеральное ведомство по защите конституции Германии проинформировало другие силовые структуры о задержании. В то же время в немецких ведомствах называют это дело «продолжающимся разведывательным расследованием», поэтому детали пока не разглашаются.

Какой могла быть цель

По информации BILD, следователи проверяют версию, что объектом возможной атаки должно стать предприятие, связанное с производством вооружения для Украины.

При этом издание отмечает, что официально конкретный завод не называют. Известно лишь, что в Германии работают несколько оборонных предприятий, производящих системы вооружения для нужд Украины.

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Что заявил глава МВД Германии

Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт, представляя доклад о защите конституции за 2025 год, сообщил о предотвращении «запланированных атак с применением взрывчатых веществ», направленных против Германии.

По его словам, эти планы удалось сорвать благодаря своевременным действиям в отношении лиц, причастных к их подготовке. В докладе также отмечается, что Германия регулярно сталкивается с гибридными угрозами.

«Мы регулярно становимся мишенью гибридных атак со стороны России. Российское государство хочет дестабилизировать наше общество, взорвать нашу демократию и ослабить нашу поддержку Украины», — говорится в документе.

По данным BILD, это дело стало одним из первых результатов работы нового Объединенного центра противодействия гибридным угрозам, открытым в Берлине в июне 2026 года.

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Издание также напоминает, что в последнее время в Германии расследуют несколько дел, связанных с подозрениями в шпионаже и подготовке диверсий. В частности, речь идет о задержании гражданина Казахстана по подозрению в передаче информации российской разведке, а также судебный процесс в отношении трех граждан Украины, обвиняемых в сборе информации о логистических маршрутах в пользу российских спецслужб.

Гибридные атаки России — последние новости

Напомним, российские хакеры угнали логины и пароли сотрудников МИД Великобритании и местных органов власти. Учетные данные выставили на продажу в даркнете более 40 тысяч фунтов. Атака, известная как FortiBleed, скомпрометировала более 80 тысяч файерволов Fortinet. Под угрозой также данные NHS и других критических объектов инфраструктуры.

Также США предупредили, что Россия планирует провокацию на территории Польши. По данным The Telegraph, это могут быть удары дронами или ракетами по критической инфраструктуре, имитация воздушных атак или даже небольшое наземное вторжение российских или белорусских военных. Провокаций ожидают через несколько месяцев.

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