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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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Путин теряет контроль: диктатору пришлось при всех признать удары Украины, поскольку в "победу" уже не верят — ISW

Четыре года войны и точечные удары по инфраструктуре Украины уничтожили пропагандистские мифы Кремля, заставив Путина публично признать экономический кризис в России, отмечают аналитики ISW.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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Путин в форме

Путин в форме / © Associated Press

Российский диктатор Путин больше не способен скрывать масштабный ущерб, который понесла экономика РФ за более четырех лет полномасштабной войны и вследствие системных дальнобойных ударов Украины.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW) в свежем отчете.

По данным аналитиков, во время последнего публичного выступления Путин был вынужден придумывать «положительные нюансы» для крайне слабых экономических показателей. Диктатор признал, что рост ВВП России составляет скудный ~1%, назвав это «скромным, но положительным» результатом. Более того, глава Кремля прямо заявил, что на экономику оказывают давление «внешнее давление» и «террористические атаки» — именно так кремлевская пропаганда называет успешные украинские дальнобойные удары.

В ISW подчеркивают, что Путин косвенно признал успешность украинских атак на объекты компании Wildberries в конце июля и в августе 2026 года, нанесшие значительный финансовый и операционный ущерб России. Диктатор оговорился, что некоторые логистические узлы и склады нуждаются в «восстановлении», хотя и пытался заверить, что торговая инфраструктура вроде бы функционирует.

Почему Путин сменил риторику именно сейчас

Аналитики отмечают, что Кремль оказался в ловушке перед сентябрьскими выборами в Госдуму.

Россияне ежедневно ощущают на себе последствия войны — галопирующую инфляцию, скачок цен, дефицит горючего и острую нехватку рабочих рук. В миф о «все идет по плану» больше никто не верит.

Путин пытается продемонстрировать, что он и его партия «Единая Россия» якобы понимают проблемы обычных граждан и решают их, чтобы не выглядеть оторванными от реальности.

Если фронтовые неудачи Кремль еще может скрывать с помощью тотальной цензуры и вымышленных «побед», то последствия дальнобойных ударов Украины российский бизнес и население видят своими глазами.

Своим заявлением диктатор пытался успокоить общество и подготовить его к новым жертвам ради проваливающейся войны. Однако сам факт того, что Путину пришлось публично оправдываться за разрушение инфраструктуры, свидетельствует о постепенной потере контроля за тоталитарным нарративом внутри РФ.

Ранее главный экономист российского государственного банка «Внешэкономбанк» Андрей Клепач заявил, что украинские удары по портам, инфраструктурным объектам, химическим предприятиям и НПЗ наносят РФ все более ощутимый ущерб. После этого заявления о стагнации, военном кризисе и угрозе для «победы» в войне против Украины экономического эксперта уволили с работы.

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