Владимир Путин / © Associated Press

Реклама

Российский диктатор Владимир Путин, вероятно, теряет контроль над событиями в войне против Украины, а его летнее наступление стало «последним провалившимся толчком». Кремль может попытаться инициировать временное перемирие на выгодных для себя условиях, чтобы выиграть время.

Об этом пишут аналитики вашингтонского Центра анализа европейской политики (CEPA).

Как говорится в публикации, первоначальный план Путина вести войну в формате «специальной военной операции», не влияющей на жизнь рядовых россиян, полностью провалился. Ситуация вышла из-под контроля, а летнее наступление, которое, по словам пленных офицеров РФ, должно было стать «последним толчком к победе», не принесло никакого стратегического успеха.

Реклама

Россия имеет лишь ограниченные продвижения ценой огромных потерь, а опросы показывают, что каждый третий россиянин значительно пострадал от войны. К этому добавляются экономические и социальные проблемы из-за интенсивных украинских ударов по российским НПЗ.

Неожиданное давление из Вашингтона

Дополнительным фактором, разрушающим планы Кремля, стала позиция президента США Дональда Трампа. Вопреки ожиданиям Москвы, он не стал ее союзником, а наоборот начал наращивать поддержку Украины.

«Дошло до того, что Трамп открыто обсуждает возможность предоставления Украине крылатых ракет большой дальности, что было немыслимо во времена „проукраинской“ администрации Байдена», — отмечают аналитики.

Какой следующий шаг

По мнению экспертов, все эти события свидетельствуют о том, что старая схема действий Путина больше не работает. Утратив инициативу, он может прибегнуть к уловкам, чтобы стабилизировать ситуацию.

Реклама

Наиболее вероятным шагом аналитики считают попытку протянуть определенную форму временного перемирия на выгодных для России условиях. Цель такого «мира» — не завершить войну, а лишь получить паузу, чтобы восстановить силы, перевооружиться и впоследствии продлить агрессию, когда для этого сложатся благоприятные обстоятельства.

Напомним, эксперт по энергетике Андрей Закревский заявил, что Россия избрала обреченный на провал путь преодоления топливного кризиса, в отличие от Украины. Он противопоставил украинский рыночный подход (дерегуляция и низкие налоги), позволивший быстро преодолеть кризис, российский путь с талонами и административными ограничениями, копирующий опыт Ирана и Венесуэлы.

По прогнозу эксперта, это приведет к возвращению РФ в советские практики: люди будут меньше ездить из-за нехватки бензина, а логистика сократится.