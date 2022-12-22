Путин теряет легитимность: международный эксперт озвучил признаки того, что диктатора перестанут слушаться военные

Глава Кремля Владимир Путин находится в "кризисе легитимности". Впоследствии русская армия откажется выполнять его приказы.

Такое мнение в эфире Радио НВ высказал международный обозреватель Иван Яковина.

Эксперт привел три признака утраты Путиным легитимности как "царя-полководца".

"Во-первых, он начал проигрывать войну. Во-вторых, он воевать вообще не умеет. А в-третьих, боится сдаться, предстать перед своими солдатами. А это обязательный компонент военной легитимности, ты не можешь быть успешным военным лидером, претендовать на что-то и бояться собственных воинов", — сказал Яковина.

Яковина отметил, что настоящий военный лидер обязан общаться со своими солдатами, а не только с генералами, но и на расстоянии.

"Хотя бы в землянку какую-нибудь зашел или в какое-то помещение, пожал руки. Это должно быть, если ты претендуешь на такой тип своей легитимности, но Путин этого всего не имеет", — отметил он.

По словам обозревателя, признанное россиянами право Путина на управление РФ "испаряется".

"Военные будут первыми, кто откажется ему подчиняться", — добавил эксперт.

Добавим, министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли назвал обращение президента РФ Владимира Путина за помощью к Северной Корее отчаянием.

А в России депутат требует от Генпрокуратуры РФ возбудить уголовное дело против президента Путина за сказанное им слово " война ".

Читайте также: