Президент РФ Владимир Путин / © Associated Press

Президент РФ Владимир Путин настолько сосредоточился на войне в Украине, что страны, которые он называл «стратегическими партнерами», теряют поддержку Кремля. После молчаливого согласия с захватом США диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро, Путин готовится «сдать» Иран.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленных собеседников, которые говорили на условиях анонимности.

Издание отмечает, что в Венесуэле чиновники сейчас считают, что их многолетние отношения с Москвой в сфере безопасности были «бумажным тигром».

«Они не одиноки: от Дамаска и Тегерана до Гаваны, в течение последних 13 месяцев авторитарные режимы, которые ранее получали выгоду от своих тесных связей с Кремлем, столкнулись с нехваткой российской поддержки, когда это было наиболее важно», — говорится в публикации.

Источники Bloomberg утверждают, что захват лидера Венесуэлы Николаса Мадуро американскими силами стал шоком для венесуэльских элит: они были разочарованы тем, что российские и кубинские спецслужбы не смогли обнаружить угрозу, несмотря на публичные сигналы президента США Дональда Трампа о намерении устранить Мадуро.

Также в Венесуэле сетуют на провалы российских систем ПВО С-300 и Бук-М2 в защите воздушного пространства, утверждая, что Россия не предоставила надлежащей технической поддержки. Так же киберзащита Венесуэлы зависела от россиян, но не смогли защитить от кибератак США, которые привели к отключению электроэнергии во время захвата Мадуро.

Следствием этого стало разрушение доверия в сфере безопасности между Венесуэлой, Кубой и Россией.

Собеседник издания отметил, что захват Мадуро неприятен для России, но не катастрофичен. Значительно более серьезную проблему представляет потеря Ирана как стратегического партнера, поскольку сотрудничество России с этой страной значительно глубже, в том числе в военной сфере, заявили источники.

Источники Bloomberg утверждают, что Россия может публично поддерживать Иран, но вряд ли будет активно помогать Тегерану из-за ограниченных ресурсов и приоритета завершения войны в Украине.

Издание напомнило, что в прошлом году Иран подвергся ударам со стороны США, а теперь верховный лидер аятолла Али Хаменеи сталкивается с внутренними протестами, которые угрожают его режиму, а также угрозой новых военных действий США.

Напомним, ранее сообщалось, что с начала массовых протестов в Иране, которые угрожают свержением в стране режима аятоллы Али Хаменеи, российские военно-транспортные самолеты начали совершать частые рейсы в Тегеран.