"Путин теряет свою легитимность": российский оппозиционер о политических переменах в России

Сегодня нужно задавать вопросы политических изменений в России. Владимир Путин теряет свою легитимность.

Об этом сказал российский оппозиционер Илья Пономарев в эфире телеканала "Эспрессо".

Надо создавать новую российскую власть

По его словам, путь к победе Украины прост – это поставка оружия, финансовая помощь, увеличение поддержки со стороны Запада, но есть усталость в США и Европе. Сейчас у Украины много проблем с последним пакетом помощи от США.

"Именно поэтому нужно задавать вопросы политических изменений в России. Президент Зеленский на Мюнхенской конференции безопасности откровенно сказал, что не надо отказываться от идеи свержения российских властей, не надо бояться этой темы", — подчеркнул оппозиционер.

Как отметил Пономарев, нужно создавать новые российские власти из-за того, что Путин теряет свою легитимность на так называемых выборах, которые состоятся 17 марта 2024 года. Даже по российскому законодательству, он прекратит свое существование как президент России.

"Также нужно давать ответы и на другие вопросы: если Путин не является легитимным, то кто есть? Нужно создавать такую теневую власть, которая будет ясна для российских элит и российского общества как альтернативная власть. Чтобы люди могли сделать сознательный выбор", – резюмировал Илья Пономарев.

Ранее на Западе внезапно заговорили о вероятности отправки войск НАТО в Украину.

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