Путин теряет власть над Россией: ситуация выходит из-под контроля и доходит до "бунтов"

Владимир Путин / © dailystar.co.uk

В России рейтинг поддержки президента Владимира Путина упал до 65,6 процента — самого низкого уровня с начала его военной кампании. При этом с начала года он снизился 12,2%. Россияне все больше готовы ставить под сомнение власть кремлевского диктатора.

Об этом пишет Daily Mail.

Причиной «бунтов» против Путина издание называет упадок экономики страны и отсутствие прогресса в войне против Украины, которая длится уже пятый год.

Примером недовольства стало выступление прокремлевского инфлюенсера Виктории Бони, которая продвигает фитнес-программы и веганский бренд красоты среди своих 13 миллионов подписчиков в Instagram.

В смелом 18-минутном видео, которое за пять дней собрало 30 миллионов просмотров и более 1,3 миллиона лайков, бывшая звезда реалити-шоу сделала резкое заявление, которое взволновало некоторых из российских высших чиновников.

«Народ боится вас, художники боятся, губернаторы боятся», — сказала она президенту, прежде чем перечислить ряд вопросов, которые, по ее словам, от него скрывают, — от наводнений в Дагестане и загрязнения нефтью вдоль побережья Черного моря до давления на малый бизнес.

«Знаете, какой риск? Люди перестанут бояться, что их сжимают, как пружину и однажды эта пружина выстрелит», — заявила Боня, которая живет вблизи Монако.

Екатерина Гордон, певица и телеведущая, которая живет в России, также предупредила Путина о восстании среди женщин, чей бизнес закрывается и которые не могут успевать за стремительным ростом ипотечных ставок, а их детям отказывают в доступе к высшему образованию из-за сокращения бюджета.

«Это будет самый большой развод с властью», — объявила она.

Даже лидер российских коммунистов Геннадий Зюганов заявил, что Россия может даже столкнуться с повторением большевистской революции 1917 года, если не примет срочные меры для решения растущего недовольства.

Бывший убежденный сторонник вторжения Путина в Украину, z-блогер Илья Ремесло заявил, что ближайшее окружение российского президента также «тайно ненавидит его».

Он объявил, что хотел бы стать новым лидером России после революции, и вызвал кремлевского диктатора, чтобы тот его арестовал.

«Я использую это интервью, чтобы обратиться к тем, кто находится в этой системе, кто еще не решил, покидать ее или нет. Мой план — создать платформу и привлечь тех, кто боится высказаться против Владимира Путина. Я хочу стать представителем этой массы людей, которая исчисляется десятками миллионов», — сказал неожиданный диссидент.

Напомним, Илья Ремесло впервые выступил против Путина в марте, назвав его военным преступником, лжецом и вором. После этого его госпитализировали в психиатрическую клинику, что выглядело как акт репрессий в советском стиле, но его выписали, и впоследствии он возобновил свои ожесточенные нападки.

После серии украинских ударов по нефтяным объектам в Туапсе поднялась волна возмущения среди российских пропагандистов. Ультранационалистический канал «Царьград» жестко раскритиковал власти Краснодарского края за отправку в Москву «красивых отчетов» с ложной информацией.

Минобороны РФ пытается потушить пожар недовольства, вспыхнувший из-за массового привлечения студентов в подразделения беспилотных систем (USF). Ситуация настолько критическая, что российское военное руководство вынуждено оправдываться перед ректорами вузов, пытаясь опровергнуть факты принуждения.

