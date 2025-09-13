Путин тратит десятки миллионов на исследование борьбы со старением и поручил это своей дочери

Путин / © Associated Press

Реклама

Российский диктатор Владимир Путин за последние несколько лет значительно увеличил финансирование проектов по борьбе со старением.

Об этом сообщило издание «Новая газета».

По данным издания, в 2021-2025 годах Российский научный фонд (РНФ) поддержал 43 проекта в сфере фундаментальной медицины, связанных с изучением старения. В то же время, для сравнения, в 2016-2020 годах таких исследований было профинансировано не более семи.

Реклама

Как пишет издание, размер грантов РНФ в 2025 году составляет от 4 до 7 млн рублей (около $47-82 тысяч) в год с возможностью продления финансирования на один или два года. В 2017 году стандартные гранты были меньше — от 3 до 6 млн рублей (около $35-70 тысяч долларов).

Как пишет «Новая газета», согласно минимальным подсчетам, общий объем финансирования проектов по старению мог возрасти с 21 млн рублей (приблизительно $248 тысяч) в 2016-2020 годах до 172 миллионов (приблизительно $2,031 млн) в 2021-2025. Причем реальная сумма может оказаться еще выше, считают в издании.

Кроме этого, в 2025 году поддержку получил еще по меньшей мере один проект, фактически связанный со старением. Он получил название «Регуляция процессов обновления клеток в организме, фундаментальной основы длительного сохранения функциональной активности органов и тканей, здоровья и активного долголетия человека». Особенно интересно, пишет издание, что его руководителем считается Мария Воронцова, которую в СМИ называют старшей дочерью диктатора Путина.

По информации издания T-Invariant, Воронцова получила грант по программе финансирования научных лабораторий мирового уровня, хотя ее Индекс Гирша — один из важнейших наукометрических показателей, определяющих востребованность исследований ученого, значительно ниже, чем у других победителей конкурса по этой программе.

Реклама

В то же время, размер гранта по программе, заявку на которую подала Воронцова, заметно больше, чем обычный, и может составлять до 30 млн рублей, пишет «Новая газета».

По информации издания, основная часть таких проектов пришлась на 2021-2023 годы, когда поддержку получили 34 заявки. Среди них — исследование «Механизмы врожденного иммунитета в формировании физиологического и патологического старения», направленное на поиск маркеров, позволяющих прогнозировать нормальное или осложненное старение. Другой проект изучает связь изменений в мозгу и глазах с болезнью Альцгеймера и способами предотвращения ее развития.

В целом же в 2025 году СНФ поддержал пять медицинских проектов, в названиях которых фигурирует слово «старение», подытожило издание.

В сентябре 2024 года, как сообщали российские СМИ, кремлевский режим потребовал от российских научно-исследовательских институтов срочно предоставить их наработки по борьбе со старением.

Реклама

По данным издания «Медуза», с ответным письмом к ним обратился департамент науки и инновационного развития Минздрава РФ.

При этом главным лоббистом программы по созданию «новых технологий сбережения здоровья» стал глава Курчатовского института Михаил Ковальчук, близкий друг российского диктатора Владимир Путин.

«Мы получили эту бумагу, и я, честно говоря, офигел. Сам посыл меня озадачил. Ну конечно, нам сейчас, кроме этих старых пней, восстанавливать некого, ага. То есть ровно сейчас (во время войны РФ против Украины — ред.) мы должны все бросить. Этот цинизм даже сбивает с толку», — рассказал журналистам сотрудник одного из Национальных медицинских исследовательских центров РФ.

Напомним, глава Китая Си Цзиньпин поднял тему возможности продлить жизнь до 150 лет в личном разговоре с президентом России Владимиром Путиным. Путину и Си сейчас по 72 года и никто из них не назначил возможных преемников.