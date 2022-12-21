Путин тратит все больше бюджетных средств России на войну против Украины

Президент РФ Владимир Путин тратит большую часть бюджетных средств страны на войну против Украины.

Такой вывод сделали эксперты издания Forbes.

По их данным, за 9 месяцев полномасштабной войны против Украины расходы РФ составляли 82 млрд долларов – это четверть годового бюджета. В 2023 году Путин планирует потратить на оборону 30% годового бюджета России.

В британской разведке считают, что этого будет недостаточно, поэтому сильно пострадают и другие сферы, финансируемые из госбюджета.

В 2021 году бюджетные доходы России составляли $340 млрд. На войну против Украины уже израсходована четверть прошлогодних доходов. На оборону в следующем году Россия планирует выделить 9 трлн рублей (это 143 млрд долларов), и это почти 30% всего бюджета — больше, чем в предыдущие годы.

Forbes дал прогноз на сентябрь, что расходы Россией на военные действия составили 82 млрд долларов.

Кандидат экономических наук, ассоциированный эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Иван Усс объяснил.

"Это просто деньги, которые выделялись на ведение войны, то есть это не подразумевает созданные ранее ракеты, или другую военную технику, то есть те затраты, которые есть. Это также очень аккуратная оценка, потому что она не содержит выплаты, скажем, погибшим, которые у российской армии есть, зарплату контрактникам, которых, как известно, увеличили”, — отметил он.

Министерство обороны Великобритании предполагает, что этих денег России не хватит, чтобы перекрыть расходы на войну против Украины. Потому другие сферы будут испытывать дефицит средств.

“Бюджет, одобренный Путиным, вероятно, слишком оптимистичен по поводу ожидаемых доходов и расходов в 2023 году. Поэтому другие части российского бюджета, вероятно, испытывают все большее давление для покрытия расходов на войну», — говорится в сообщении ведомства Twitter.

В новом бюджете России расходы на "национальную экономику", включая строительство дорог, сельское хозяйство, исследования и разработки, сократятся на 23%, здравоохранение получит на 9% меньше, а образование — на 2% по сравнению с 2022 годом.

“Сократятся все расходы, кроме войны и расходы на содержание президента. Я видел проект бюджета, в следующем году на 30% Путин увеличивает расходы на свое содержание, то есть на него, на охрану и т.д.”, – сообщил экономист, профессор в IE Business School Максим Миронов.

Отметим, что помощник одного из конгрессменов США заявил: статус страны-агрессорки был придуман как альтернатива немедленному объявлению России государством-спонсором терроризма.

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