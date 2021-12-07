Путин требовал от Байдена гарантий относительно НАТО, которое "осваивает украинскую территорию"

Хозяин Кремля в очередной раз обвинил Украину в невыполнении Минских договоренностей.

Пресс-служба Кремля изложила свою версию состоявшейся во вторник, 7 декабря, конфиденциальной онлайн-встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена.

Как говорится в сообщении, основная часть разговора касалась ситуации вокруг Украины.

В пресс-службе российского президента подтвердили, что американский лидер акцентировал на угрожающем характере передвижения российских войск вблизи украинских границ и обозначил санкционные меры, которые США и их союзники будут готовы применить в случае дальнейшей эскалации ситуации.

В то же время, Путин обвинил НАТО в том, что Альянс "применяет опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал" у границ РФ.

"Россия серьезно заинтересована в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений", — говорится в сообщении Кремля.

Лидеры договорились поручить своим представителям начать предметные консультации по этим вопросам.

Кроме того, Путин предложил Байдену обнулить все ограничения на функционирование посольств для нормализации отношений. При этом он упомянул о союзничестве в годы Второй мировой войны, подчеркнув, что тогдашнее союзничество должно быть "примером для выстраивания контактов".

Оба президента выразили готовность к продолжению взаимодействия по уголовно-процессуальному и оперативно-техническому направлению борьбы с киберпреступностью.

Напомним, во время онлайн-саммита с российским лидером Владимиром Путиным президент США Джо Байден выразил глубокую обеспокоенность Соединенных Штатов и европейских союзников по поводу наращивания вооруженных сил России, которые "окружают Украину".

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