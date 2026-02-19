- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 508
- Время на прочтение
- 1 мин
Путин требует от работодателей увеличивать рождаемость у подчиненных: что предлагает
Российское правительство разработало специальный документ для оценки бизнеса как способ реагирования на демографический кризис
Президент РФ Владимир Путин обратился к работодателям с циничным требованием стимулировать рождаемость у своих подчиненных, пообещав за это поддержку от государства-агрессора.
Заявление хозяина Кремля на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив цитирует The Moscow Times.
При этом Путин напомнил, что количество детей до шести лет у сотрудников будет учитываться в так называемом «Стандарте общественного капитала бизнеса». Этот правительственный документ в России будут использовать для оценки социально ответственного бизнеса, а заложенные в него показатели будут учтены в принятии решений о предоставлении господдержки.
Всего документ содержит 95 показателей, среди которых — среднее количество детей на одного сотрудника, доля многодетных родителей, количество работников в зарегистрированном браке. Отдельно учитываются расходы на проекты по формированию «традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей».
Этот документ рассматривается как одна из мер реагирования на демографический кризис в России, где в 2024 году рождаемость упала до минимума с 1999 года, а в первом квартале 2025 года установила антирекорд с рубежа XVIII-XIX веков. Актуальные данные о рождаемости в государстве-агрессоре недоступны, поскольку Росстат засекретил эту статистику.
Напомним, в российской Госдуме предлагают ограничить доступ к порносайтам для россиян, не имеющих детей.