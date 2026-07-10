Путин требует поддержки, а Зеленский угрожает: вступит ли Лукашенко в войну против Украины

Президент Украины Владимир Зеленский, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко и кремлевский диктатор Владимир Путин / © ТСН

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Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пытается избежать прямого вступления в войну против Украины на фоне беспрецедентного давления со стороны России. Угроза тотального уничтожения белорусской критической инфраструктуры со стороны Киева заставляет диктатора осторожно маневрировать между жесткими требованиями Кремля и собственной безопасностью.

Об этом пишет Zeit.

Смена риторики и внешнее давление

Авторы статьи обратили внимание, что когда Лукашенко начинает постоянно повторять одну и ту же фразу, следует быть максимально осторожным, ведь правдой может оказаться совершенно противоположное. В последние недели он настойчиво повторяет тезис о том, что не позволит втянуть Беларусь в российско-украинскую войну.

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Это заявление Лукашенко озвучил перед выпускниками офицерского училища в Минске, пообещав не отправлять их «в эту бойню». Аналогичные заверения по поводу нежелания войны прозвучали во время встречи с российским послом, в пространном интервью арабскому телеканалу Al Arabiya, а также на нескольких публичных пресс-конференциях в июне.

Несмотря на эти миролюбивые заявления, европейские правительства и Украина продолжают с серьезным беспокойством наблюдать за ситуацией в Беларуси. Несколько европейских чиновников сообщили о постоянном росте давления со стороны России на белорусского правителя с целью принудить его к более активному участию в военной кампании против Украины.

Почувствовав это напряжение, президент Франции Эмманюэль Макрон даже звонил в Минск, чтобы лично предупредить о катастрофических последствиях возможного вступления в войну. После этого Александр Лукашенко на целых два дня уединился с Владимиром Путиным в его отдаленной резиденции на Валдае, откуда без комментариев полетел в Китай.

Баланс сил и роль Беларуси

Александр Лукашенко, который удерживает власть уже 31 год с помощью хитрости и силы, оказался в крайне сложной ситуации. В первые годы вооруженного конфликта он достаточно комфортно чувствовал себя в роли помощника, позволив российским войскам пройти через свою территорию для наступления на Киев в феврале 2022 года. Белорусские предприятия стабильно поставляли оружие и комплектующие для российского военно-промышленного комплекса, а с недавних пор начали продавать России еще и бензин, дефицит которого возник из-за атак на нефтеперерабатывающие заводы.

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Однако непосредственное участие в боевых действиях страна на данный момент не принимает: с ее территории не взлетают российские боевые самолеты или дроны. Армия РФ использует только местные телебашни и ретрансляторы для лучшей навигации своих беспилотников во время дальних атак.

Однако ситуация на фронте меняется, и это делает положение белорусского диктатора все менее комфортным. Несмотря на колоссальные потери, продвижение российских войск остается минимальным, в то время как украинские дальнобойные дроны наносят огромный ущерб глубокому тылу РФ. В таких условиях открытие второго фронта или даже создание видимой угрозы с севера заставило бы украинское командование перебросить значительные силы на защиту границы, ослабив позиции на Донбассе.

Поэтому очевидно, что Путин может усиливать давление на своего союзника именно сейчас. В то же время, абсолютное большинство белорусов категорически не желает воевать против Украины, что заставляет диктатора позиционировать себя во внутренней политике как гаранта мира.

Новая украинская стратегия сдерживания

На фоне этих событий украинское руководство кардинально изменило свой подход к соседнему государству, отказавшись от политики нейтральной сдержанности в пользу жесткого сдерживания. В первые годы войны президент Украины Владимир Зеленский пытался избегать каких-либо провокаций, ведь второй фронт на севере не отвечал интересам государства. Он годами игнорировал попытки контактов со стороны белорусской оппозиции, преимущественно находящейся в изгнании после жестокого подавления протестов в 2020 году.

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Однако после стабилизации линии фронта и начала массового производства собственных дальнобойных дронов баланс сил между двумя лидерами существенно сместился в пользу украинского президента. В конце мая Зеленский публично предупредил о наличии 500 намеченных целей на территории Беларуси в случае ее вмешательства. В этот список вошли:

объекты критической инфраструктуры;

промышленные предприятия;

военные базы и опорные пункты

Риторика Киева продолжает обостряться, ведь Зеленский стремится не только предотвратить нападение, но и вытеснить Александра Лукашенко из роли российского сторонника. В конце июня украинский президент выдвинул жесткий ультиматум, требуя от Минска убрать из пограничной зоны усилители сигнала, позволяющие российским дронам терроризировать украинских гражданских. В случае отказа Киев пригрозил решить эту проблему самостоятельно.

Более того, в своем видеообращении Зеленский подчеркнул, что Украине известны все белорусские заводы, поставляющие России компоненты для бронетехники, ракетных систем и топливо для ведения войны. Все эти действия, по словам украинского лидера, автоматически втягивают Беларусь в войну.

Уязвимость диктатуры и последствия

Еще год назад такие резкие заявления со стороны Киева казались невозможными из-за крайне тяжелого положения украинской армии. Тогда Лукашенко чувствовал полную безопасность за спиной Путина и позволял себе называть украинского президента «мелкой мерзостью» и «наркоманом». При этом сейчас белорусский правитель вынужден ориентироваться между ослабленным кремлевским диктатором и все более уверенным в себе украинским президентом.

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Он избрал осторожный «средний путь» — воздерживается от словесной эскалации и неожиданно признал чрезвычайную уязвимость своей страны. В интервью Al Arabiya он заявил, что его страна лежит перед украинскими военными «как на тарелочке», поэтому Киеву нечего бояться. И хотя официальной публичной реакции на ультиматум по поводу ретрансляторов не было, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский недавно сообщил, что из четырех усилителей сигнала в рабочем состоянии остался только один.

Функцию публичного возмущения в адрес Украины Минск полностью делегировал своим российским партнерам. Министерство иностранных дел РФ назвало украинские угрозы дерзкими и бесстыдными, а спикер Путина выразил уверенность в способности Беларуси самостоятельно защититься от «совершенно агрессивных жестов». Однако реальность заключается в том, что у Беларуси на самом деле нет действенных средств для защиты от украинских ударных беспилотников среднего и дальнего радиуса действия, и в Москве это прекрасно понимают.

Эта критическая слабость может стать решающим фактором, который удержит Путина от принуждения своего союзника к вступлению в войну. В конце концов, целая страна с сохранившимися нефтеперерабатывающими заводами и стабильной поставкой оружия принесет российскому диктатору гораздо больше пользы, чем разрушенный союзник, который сам будет нуждаться в срочной военной защите, резюмируют авторы статьи.

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