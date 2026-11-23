Марк Рютте / © Associated Press

Реклама

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отверг требование Путина вернуть Североатлантический альянс к границам 1997 года.

Об этом Рютте сказал на заседании Парламентской ассамблеи НАТО в Берлине 23 ноября, передает The Guardian.

Реклама

Он назвал призывы России к возвращению к существовавшему до 1997 года европейскому порядку безопасности «неприемлемыми».

Реклама

«Мы все совершенно четко понимаем, что предложения, выдвинутые Россией в 2021 году, которые по сути возвращаются к тому, чтобы НАТО фактически отошла от того, где мы сейчас, до границ 1997 года, неприемлемы. И в НАТО нет никого, кто считает это хорошей идеей», — сказал генсек Альянса.

Рютте также прокомментировал очередное падение российских ракет в Польше и, соответственно, на территории НАТО, за что подвергся критике из-за своей нерешительности.

«Очевидно, что это опасный инцидент. Он произошел из России. Был ли он намеренным или нет, конечно, должны решить власти. Я никогда не буду делать предположений. Я могу комментировать это только тогда, когда у нас будут доказательства, полученные от системы, где Польша и другие союзники НАТО работают вместе, чтобы оценить, что произошло», — сказал он.

Напомним, что Путин на встречах с тогдашним президентом США Байденом накануне полномасштабного вторжения неоднократно требовал, чтобы НАТО вернулось на рубежи 1997 года. Таким образом, диктатор требует от НАТО отвести свои войска из значительной части Восточной Европы. В частности, это касается, в первую очередь, Польши и стран Балтии, а также новых членов Альянса — Финляндии и Швеции.

Реклама

По информации The New York Times, во время переговоров в Абу-Даби по завершению войны против Украины российская делегация снова потребовала от Альянса отвести войска к позициям, которые НАТО занимала в 1997 году.

Новости партнеров

Новости партнеров