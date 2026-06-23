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Путин цинично отреагировал на атаки ВСУ по Москве и другим регионам РФ: что он придумал
Путин в бункере считает, что его армия побеждает на фронте, захватывая «одну за другой» украинские территории.
Российский диктатор Владимир Путин после долгого молчания прокомментировал удары Украины по РФ. Он придумал, что ВСУ наносят удары якобы из-за ухудшения ситуации на фронте и чтобы запугать туристов.
Об этом российский фюрер сказал своим пропагандистским СМИ.
«России через разные каналы прямо говорят, что Киев своими ударами хочет повлиять на энергоресурсы и туристический сезон», — заявил он.
Более того, Путин в бункере думает, что его армия побеждает на фронте, захватывая «одну за другой» украинские территории. Также он обвинил Украину в атаке на гражданские объекты, однако в официальных сводках присутствует информация о поражении военных целей противника.
«Киев по мере ухудшения для него ситуации на фронте начал применять тактику нанесения ударов по гражданским объектам РФ», — пофантазировал глава Кремля.
Противоречивые заявления России о войне
Напомним, в Кремле заговорили о переговорах с Украиной, но выдвинули ультиматум. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что РФ готова к переговорам, но она не исключает желания продолжать войну дальше и «достичь целей СВО».
Между тем, помощник диктатора России Юрий Ушаков заявил, что Россия будет воевать «до последнего украинца». Он цинично заявил, что лидеры G7 встречей во Франции перечеркнули саммит США — Россия в Анкоридже.