Путин цинично отреагировал на атаки ВСУ по Москве и другим регионам РФ: что он придумал

Владимир Путин / © Associated Press

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Российский диктатор Владимир Путин после долгого молчания прокомментировал удары Украины по РФ. Он придумал, что ВСУ наносят удары якобы из-за ухудшения ситуации на фронте и чтобы запугать туристов.

Об этом российский фюрер сказал своим пропагандистским СМИ.

«России через разные каналы прямо говорят, что Киев своими ударами хочет повлиять на энергоресурсы и туристический сезон», — заявил он.

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Более того, Путин в бункере думает, что его армия побеждает на фронте, захватывая «одну за другой» украинские территории. Также он обвинил Украину в атаке на гражданские объекты, однако в официальных сводках присутствует информация о поражении военных целей противника.

«Киев по мере ухудшения для него ситуации на фронте начал применять тактику нанесения ударов по гражданским объектам РФ», — пофантазировал глава Кремля.

Противоречивые заявления России о войне

Напомним, в Кремле заговорили о переговорах с Украиной, но выдвинули ультиматум. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что РФ готова к переговорам, но она не исключает желания продолжать войну дальше и «достичь целей СВО».

Между тем, помощник диктатора России Юрий Ушаков заявил, что Россия будет воевать «до последнего украинца». Он цинично заявил, что лидеры G7 встречей во Франции перечеркнули саммит США — Россия в Анкоридже.

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