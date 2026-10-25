Между Трампом и украинцами растет пропасть / © Associated Press

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Соединенные Штаты, ранее называвшие оборону Украины передовой в мировой борьбе за свободу, при администрации Дональда Трампа начали направлять финансовые потоки в Москву. В то же время пропасть между реалиями войны в Украине и взглядом на нее президента США становится огромной.

Об этом пишет The New York Times.

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Глубокий моральный шок: как политика Трампа поражает Украину

Контраст между взглядами Белого дома и реальностью войны обнажился особенно остро после заявления Трампа о «нормальном поведении РФ в Украине». Все это произошло одновременно с тем, как РФ атаковала дроном детскую площадку в Харьковской области, где в коляске погибла 14-месячная Ангелина и ее мать.

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Эти события показали глубокую пропасть между тем, как видит конфликт Дональд Трамп и тем, что каждый день переживают украинцы. Президент США продолжает называть войну «пустой тратой жизней» и пытается посадить стороны за стол переговоров. Впрочем, он все чаще перекладывает вину за собственные внутриполитические трудности на Киев и ищет точки соприкосновения с агрессором.

Украинцы уже давно перестали реагировать на заявления Трампа, которые часто основаны на российской пропаганде, и даже адаптировались к ограничениям и перебоям с поставками американского оружия. Затем Трамп договорился с Путиным по поводу покупки российского дизеля, приостановки санкций, ввел ограничения Starlink.

Сократив помощь Украине на 99%, Белый дом фактически переводит деньги военной машине Кремля, которая продолжает с упорством убивать гражданских украинцев.

Это моральный удар для Украины. Во времена президентства Джо Байдена Овальный кабинет транслировал четкий месседж: украинцы защищают весь демократический мир. Пока же в обществе царит чувство измены, ведь Трамп отверг моральную оценку событий и перевел все в плоскость торговли.

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«Мы многое дали Украине. Они не дали нам ничего. Помните об этом», — сказал президент США.

Военнослужащий Сил беспилотных систем и писатель Павел Казарин отмечает, что Трамп нивелирует весь репутационный капитал США, накопленный десятилетиями поддержки свободы и демократии. Он добавляет, что Трамп сводит все к личному конфликту двух президентов и безосновательно обвиняет Зеленского в затягивании войны ради обогащения.

Трамп до сих пор не понимает главного — РФ стремится к уничтожению Украины.

«Гуманизм» под звуки баллистики

Абсурдность ситуации подчеркнул визит спецпосланника Стива Уиткоффа в Санкт-Петербург, где тот назвал Владимира Путина «гуманистом» за освобождение задержанного американца.

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Уже через несколько часов РФ выпустила по Киеву 21 баллистическую ракету, в том числе с кассетными боеголовками для максимального поражения гражданских.

Белый дом отреагировал на атаку тишиной. Лауреат Нобелевской премии мира Александра Матвийчук отметила, что попытки Трампа договориться о мире привели лишь к стремительному росту количества жертв среди гражданских. Когда Трамп сосредоточился на бизнесе, полезных ископаемых и ресурсах, он дал Путину сигнал, что человеческие жизни не имеют значения.

Статистика ООН подтверждает ухудшение ситуации. За 2025 год произошел рост количества раненых и погибших гражданских на 31%. За первую половину 2026 года произошел дополнительный рост жертв на 37%.

А за сентябрь 2026 года известно по меньшей мере о 328 погибших и 2105 раненых — это на 85% больше по сравнению с сентябрем 2025 года.

На фоне роста количества погибших гражданских украинцев в Вашингтоне начали создавать дополнительные препятствия — ограничение спутникового интернета, сбои в обмене разведданными, задержки поставок ракет для ПВО и требования прекратить удары по российским НПЗ.

Несмотря на обвинения Трампа, Украина соглашалась на десятки инициатив по снижению эскалации, тогда как Москва отклонила их все. Сейчас россияне накапливают ракеты для террора гражданских зимой.

Дональд Трамп: последние новости

Напомним, президент США Дональд Трамп сухо отреагировал на заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что массированные ракетные удары РФ по Украине свидетельствуют о нежелании Владимира Путина прекращать войну.

Во время общения с журналистами в Вашингтоне 22 октября глава Белого дома проигнорировал очередной террор против украинских городов и ограничился лишь лаконичной фразой:

«Увидим, как все сложится. Такое происходит уже достаточно часто».

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