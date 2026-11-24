Путин рассказал Кушнеру историю его семьи / © Associated Press

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Во время одной из поездок американской делегации в Россию диктатор Владимир Путин решил удивить Джареда Кушнера старыми бумагами. В найденных документах говорилось, как предок гостя из США боролся в подполье в годы Второй мировой.

Об этом Кушнер рассказал в интервью изданию New York Magazine.

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Путин показал Кушнеру архив о его деде-партизане

Американский гость увидел в таком жесте Путина намек на «общего врага», который когда-то объединял их семьи.

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Во время переговоров, на которых также присутствовал Стив Уиткофф, Путин достал из папок старые архивные сведения. Бумаги подробно описывали партизанскую деятельность деда Кушнера во время Холокоста.

Кушнер считал этот сигнал как «тонкий намек» на прежнее союзничество Америки и СССР в борьбе против гитлеровской Германии.

Поскольку в Москве годами пытаются навесить ярлык современных нацистов на украинцев, демонстрация этих бумаг выглядела попыткой убедить гостя, что у их семей до сих пор один враг.

Издание The Daily Beast, цитируя Кушнера, уточняет: таким образом российская сторона пыталась доказать американскому визитеру, что Вашингтон и Москва якобы оказались «на одной стороне» в контексте войны в Украине.

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Действительно ли дед Кушнера был партизаном

Исторические данные, которые приводит The Daily Beast, подтверждают боевое прошлое предка Кушнера. В период Холокоста Йозеф Берковиц сбежал из немецкого трудового лагеря. Вместе с родными братьями и сестрами он долго прятался в густых лесах на территории современной Беларуси.

Там Берковиц присоединился к еврейскому отряду сопротивления. Эти партизаны регулярно устраивали диверсии против немецких гарнизонов и спасали евреев, скрывая их от преследований.

Позже мужчина женился на девушке по имени Рэй — будущей бабушке Кушнера, которая в 1943 году смогла вырваться из гетто на западе Беларуси. В 1949 году семья окончательно перебралась за океан и поселилась в Америке.

У Путина снова вспомнили о переговорах

Напомним, в Кремле заявили, что новый раунд трехсторонних переговоров о войне в Украине с участием Киева, Вашингтона и Москвы может состояться в ближайшее время.

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По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, конкретных дат проведения этой встречи пока нет. Основной площадкой для переговоров в Москве рассматривают Абу-Даби, хотя не исключают и других вариантов.

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