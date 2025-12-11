Российская экономика в гораздо худшем состоянии, чем пытается представить Путин / © Associated Press

Экономические проблемы РФ нарастают. Настроения общественности по поводу войны ухудшились, что является важным фактором в диктатуре Путина, которая полагается на восприятие массовой поддержки населения.

Об этом пишет издание The Economist.

«На самом же деле за четыре года Путин так и не смог завоевать Донбасс. А для россиян разрыв между имиджем и реальностью становится все больше. Судя по открытым источникам информации и словам российских военных блогеров, реальные успехи РФ на поле не столь впечатляющие. Украинские войска, которые несут потери и не имеют достаточного количества бойцов, все еще удерживают позиции в Покровске, который, по утверждению России, был захвачен несколько недель назад. Продвижение российских войск реально, но медленно и бесславно», — отмечают журналисты.

Что касается российской экономики, то она не рушится, но начинает проявлять напряжение и проблемные места.

«Эксперты сходятся во мнении, что следующий год будет самым трудным со времени полномасштабного вторжения. За последний год доходы от нефти и газа упали на 22%. Экономический импульс от значительного увеличения военных расходов остановился. Дефицит бюджета приближается к 3% ВВП», — говорит Александра Прокопенко из Берлинского аналитического центра Карнеги.

Кремль тратит половину своего бюджета на вооруженные силы, военно-промышленный комплекс, внутреннюю безопасность и обслуживание долга. Война делает экономику более активной, но более бедной.

Повышение налогов еще больше тяготит гражданскую экономику, которая уже страдает от двузначных процентных ставок и нехватки рабочей силы. Танковые заводы работают сверхурочно, в то время как автопроизводители сокращают изменения. Промышленный и военный секторы достигли плато.

«В 2026 году последствия для экономики РФ станут очевидными», — считает экономист Олег Вьюгин.

Ранее Путин на заседании Рады стратегического развития и национальных проектов заявил, что государство якобы активно работает над преодолением демографического кризиса и создает дополнительные стимулы для увеличения рождаемости. В своей речи он говорил о расширении программ выплат, льгот и социальной поддержки семьям с детьми, пытаясь создать впечатление стабильности и заботы государства.

Между тем, стало известно, что Кремль готовит скрытую мобилизацию резервистов на фоне исчерпания добровольческих ресурсов для продолжения войны против Украины. Аналитики обращают внимание на новый указ Владимира Путина от 8 декабря, позволяющий призывать неопределенное количество резервистов на обязательную службу и прохождение военного собрания 2026 года.