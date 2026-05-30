Путин угрожает Армении «украинским сценарием» из-за проевропейского выбора
Также диктатор угрожает «сравнять с землей» крахи НАТО в случае атаки на Калининградскую область.
Диктатор Путин во время пресс-конференции по итогам саммита ЕАЭС в Астане сделал ряд заявлений по поводу Армении и стран НАТО.
Комментируя евроинтеграционные стремления Еревана, он провел параллели с Украиной.
«Я уже упоминал об этом. Кризис в Украине начался когда-то с попыток присоединения Украины к ЕС. Мы ведь не были против», — сказал Путин.
Он намекнул, что подобное развитие событий может угрожать и Армении, если она продолжит движение по направлению к Евросоюзу.
Отдельно российский правитель отреагировал на заявления министра иностранных дел Литвы Кястутиса Будриса о возможностях НАТО в случае конфликта в регионе.
В ответ он пригрозил применением силы.
«Сравнять с землей тех, кто попытается это сделать», — заявил Путин, комментируя возможные удары по российским объектам в Калининградской области.
Ранее сообщалось, что Москва разработала масштабный план стоимостью 50 миллионов долларов по перевозке до 100 тысяч пророссийских избирателей из РФ в Армению, чтобы с помощью искусственной явки сдвинуть с должности премьера Николая Пашиняна.
Мы ранее информировали, что премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван меняет подход к внешней политике и не будет больше полагаться на одного союзника или один стратегический маршрут.