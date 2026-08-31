РФ угрожает Британии / © Getty Images

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Россия усиливает давление на Великобританию, стремясь повлиять на позицию Лондона по поддержке Украины.

Об этом пишет издание The i Paper.

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Дальнейшее нагнетание ситуации может создать для Путина дополнительные риски и привести к опасной эскалации уже в отношениях с еще одной страной. В то же время, ряд британских чиновников убежден, что Путин не заинтересован в прямом военном столкновении с НАТО.

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Бывший замминистра иностранных дел РФ Андрей Федоров в интервью британским СМИ назвал Лондон «взломом номер один» для Москвы. По его словам, российский ответ на поддержку Украины Великобританией потенциально может быть направлен на предприятия, производящие дроны для Украины.

Активизация угроз со стороны Кремля, как отмечает издание, последовала после заявлений премьер-министра Великобритании Энди Бернема о дальнейшем усилении помощи Украине.

В частности, речь шла о намерении передать Киеву чертежи британских ракет Storm Shadow/SCALP, которые могут использоваться для ударов по целям вглубь российской территории.

Аналитики считают, что последовательная политическая и военная поддержка Украины со стороны Лондона все больше раздражает Кремль. Теперь Москва ищет возможность продемонстрировать готовность ответить.

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«Для России речь Энди Бернема, произнесенная в Киеве, действительно прозвучала как боевой клич», — сказала журналистам Анна Матвеева, старший приглашенный научный сотрудник Института России при Королевском колледже Лондона.

По ее словам, слова Бернема могли усилить опасения российского руководства по поводу намерений Великобритании поддерживать Украину.

Матвеева отметила, что в Кремле могли воспринять позицию Лондона не просто как готовность сохранять нынешний уровень помощи Киеву, а как сигнал о возможном дальнейшем обострении.

В то же время британские представители в сфере безопасности и обороны уже долго предупреждают об угрозе гибридных операций со стороны России и других стран-изгоев. Посреди вероятных целей называют английскую инфраструктуру и экономические объекты.

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В издании напомнили, что в прошлом месяце правительство Великобритании объявило о планах провести в 2027 году самые большие за последние десятилетия учения. Они должны проверить готовность страны противодействовать таким угрозам как кибератаки и диверсии.

В то же время, эксперты отмечают, что потенциальная опасность может касаться не только непосредственно военных предприятий.

«Это не выдуманные угрозы. Это не обязательно должно быть прямое нападение на завод по производству дронов — это может произойти где-то в цепочке поставок комплектующих для этих заводов», — заявила в беседе с журналистами Мелани Гарсон, доцент кафедры международной безопасности Университетского колледжа Лондона.

По словам Гарсон, Кремль стремится влиять не только непосредственно на предприятия, но и психологически давить на британскую промышленность и правительство.

Отдельно в издании обратили внимание на заявления британских чиновников на брифинге в Министерстве обороны Великобритании 28 августа.

Представители ведомства заявили, что стремление России проводить гибридные операции или действовать в «серой зоне» в отношении стран НАТО, в том числе посредством попыток саботажа и кибератак, «очень очевидно».

В то же время, часть британских чиновников убеждена, что Путин не осмелится начать непосредственную войну против государств НАТО.

Аналитики предполагают, что дальнейший рост напряженности может создать для российского руководства сложную ситуацию. Если угрозы продлятся, а реальных действий за ними не последует, Путин может оказаться перед необходимостью продемонстрировать силу, чтобы не потерять авторитет.

Однако такой шаг несет значительные риски для самого Кремля.

«Если вы постоянно выражаете угрозы, но на самом деле ничего не делаете, со временем ваши угрозы теряют убедительность», — заявила Матвеева.

Она добавила, что без перехода от угроз к реальным действиям противника могут перестать воспринимать всерьез.

«И пока вы не предпримете реальных мер, вас не будут воспринимать как серьезного противника, поэтому в этом смысле я считаю, что это опасно», — подытожила Матвеева.

Ранее сообщалось, что руководителей британских оборонных компаний, поставляющих оружие Украине, предупредили о высокой угрозе атак и шпионажа со стороны России.

Мы ранее информировали, что Королевский флот Великобритании провел 72-часовую операцию по наблюдению за российскими судами вблизи британских берегов.

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