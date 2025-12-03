Марк Рютте / © Getty Images

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отказался комментировать последние угрозы президента РФ Владимира Путина по поводу возможной военной конфронтации с Альянсом.

Об этом он заявил журналистам перед началом заседания министров иностранных дел стран-членов НАТО, пишет «Укринформ».

«Я не собираюсь реагировать на все, что говорит Путин. Мы видели его в военной форме, но не на передовой», — сказал Рютте.

Генеральный секретарь подчеркнул, что сегодняшнее заседание министров иностранных дел будет посвящено способам «сохранить Украину как можно сильнее в продолжающейся борьбе, а также иметь сильнейшую позицию, когда мирные переговоры действительно начнут происходить».

Рютте добавил, что в рамках встречи состоится заседание Совета Украина — НАТО и встреча с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой и высокой представительницей ЕС Каеей Каллас. Это, по его словам, позволит обсудить текущую ситуацию и укрепить координацию действий Североатлантического союза и партнеров.

Напомним, российский президент Владимир Путин сделал громкое заявление, угрожая европейским странам «катастрофическими последствиями» в случае начала военного конфликта с Россией.

По сообщениям российских медиа, Путин подчеркнул, что Россия не планирует сразиться с Европой, но в случае агрессии со стороны европейских государств готова «ответить немедленно». Он также предупредил, что в таком сценарии Москве будет сложно вести дальнейшие дипломатические переговоры.