Путин угрожает посмотреть в прицел на флагманский корабль Шестого флота США в Черном море

Российский президент прокомментировал участие американского корабля "Маунт Уитни" в совместной операции с НАТО.

В понедельник, 1 ноября, президент России Владимир Путин агрессивно отреагировал на вхождение в Черное море ведущего корабля Шестого флота США "Маунт Уитни".

В ходе состоявшегося в Сочи совещания по вопросам обороны российский лидер предложил рассмотреть американское судно "в прицел".

Также читайте Великобритания предоставит Украине военные корабли и ракетное вооружение

"Вот, как вы знаете, корабль США зашел в Черное море. Можем посмотреть на него либо в бинокль, либо в прицел соответствующих систем обороны", – заявил Путин.

Как сообщает командование Шестого флота, корабль "Маунт Уитни" и его экипаж будут действовать рядом с союзниками по НАТО и партнерами, чтобы обеспечить безопасность и стабильность в регионе. Его задача координировать действия флотов в Черном и Средиземном морях.

Напомним, ранее ракетный эсминец типа "Арли Берк" USS Porter ВМС США отправился в Черное море.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку