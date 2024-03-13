Путин угрожает странам НАТО в случае введения войск в Украину: "Они уже оттуда не уйдут"

Путин пригрозил "серьезными геополитическими последствиями".
Российский диктатор Владимир Путин угрожает странам НАТО, если те введут войска в Украину.
Об этом глава Кремля заявил в интервью российскому пропагандисту Дмитрию Киселеву.
"Если дело пойдет об официальных военных контингентах иностранных государств, я уверен, это не изменит ситуацию на поле боя. Так же, как ничего не меняет поставки оружия (Западом – ред.). Во-вторых, это может привести к серьезным геополитическим последствиям, потому что, скажем, если польские войска зайдут на территорию Украины для прикрытия украинско-белорусской границы, то я думаю, что польские войска оттуда уже не уйдут", — заявил он.
Напомним, в этом же интервью Путин объявил о готовности к ядерной войне.
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