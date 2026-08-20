Путин угрожает Великобритании войной / © ТСН.ua

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Президент РФ Владимир Путин неоднократно угрожал Великобритании и другим странам НАТО из-за их поддержки Украины, однако Москва вряд ли готова перейти от агрессивной риторики к прямому военному удару по британской территории.

Об этом пишет британское издание The Independent, анализируя цель российских угроз.

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Поводом для очередной волны заявлений Кремля стали сообщения об использовании Украиной беспилотников британского производства для нанесения ударов вглубь территории России. В Москве, как обычно, заявили о возможности «ответных мер» в отношении стран, оказывающих помощь Киеву.

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Впрочем, заместитель руководителя отдела внешней политики аналитического центра New Eurasia Strategies Centre Катя Глод призывает проводить различие между российскими угрозами и реальной готовностью Кремля к войне с НАТО.

«Угрозы Путина следует воспринимать всерьез, но не как вероятность реального, кинетического удара по Великобритании», — отметила она.

Как Кремль «атаковал» Великобританию

По словам Глод, Великобритания уже давно является одной из главных площадок российских операций, рассчитанных на широкий международный резонанс. Среди наиболее известных примеров — убийство бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко в 2006 году и отравление Сергея Скрипаля нервно-паралитическим веществом «Новичок» в Солсбери.

К более поздним случаям эксперт относит поджог коммерческого объекта в Лейтоне в 2024 году, к которому, по данным британских следователей, были привлечены завербованные Россией посредники, а также активность российского разведывательного судна «Янтарь» вблизи британской подводной инфраструктуры.

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В то же время прямое нападение на Великобританию стало бы для Кремля принципиально иным уровнем конфронтации.

Прямая атака — это война с НАТО

Глод считает, что Москва осознает риски прямого удара по стране-члену НАТО, ведь это может вызвать коллективный ответ Альянса.

«На самом деле никто не знает, каким будет ответ НАТО на российское нападение на Великобританию, и Путин не хочет это выяснять. Он знает, что у России нет возможностей для такого ответа», — заявила эксперт.

Именно поэтому Кремль, по ее мнению, будет в значительно большей степени полагаться на так называемые гибридные атаки — кибероперации, разведывательную деятельность, вербовку людей в Великобритании, преследование дипломатов и провокации вблизи британского воздушного пространства и территориальных вод.

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«Все это будет продолжаться или даже усугубляться», — прогнозирует она.

Цель и последствия угроз Путина

Аналитик отмечает, что угрозы со стороны России преследуют противоречивую цель: Кремль стремится запугать западные государства и убедить их сократить военную помощь Украине, но в то же время не хочет переходить черту, за которой может начаться прямой конфликт с НАТО.

«Путин и раньше угрожал применением ядерного оружия, но просто не выполнил эти угрозы. А суть сдерживания в том, что если угрозы не выполняются, их действие исчерпывается», — подчеркнула Глод.

По ее мнению, четыре года отсутствия прямых военных атак со стороны России на страны НАТО постепенно подрывают доверие к подобным заявлениям Кремля.

Готова ли Великобритания к удару

Несмотря на низкую вероятность прямого нападения, угрозы со стороны России вынуждают Лондон оценивать свою способность противостоять возможной ракетной атаке. У России есть возможность запускать ракеты, в частности, с территории Беларуси.

При этом у Великобритании нет американских комплексов Patriot, которые использует ряд европейских союзников и которые считаются одними из самых эффективных систем для перехвата баллистических и крылатых ракет.

В то же время Глод подчеркивает, что Москва вряд ли решится на прямой удар.

«Россия не хочет вступать в активную войну с Великобританией, поскольку знает, что коллективный ответ НАТО будет гораздо более жестким», — подытожила эксперт.

Напомним, Россия обвинила Великобританию в «умышленном содействии эскалации» войны в Украине из-за поставок дронов, с помощью которых Киев наносит удары по стране-агрессору, и угрожает ей «расплатой».

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