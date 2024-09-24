Путин умер: российский оппозиционер спрогнозировал, что будет в РФ в этом случае с кланами "олигархов"

В случае смерти президента России Владимира Путина у РФ возникнет конфликт между правящими элитами. По вероятности 70% власть захватит не самый агрессивный, а один из кланов, который уничтожит некоторые другие и договорится с остальными.

Об этом рассказал российский политический аналитик в оппозиции Иван Преображенский.

По его словам, российский режим, став тоталитарным, вернется к авторитаризму. Новый режим будет пытаться возобновить отношения с Западом, не отказываясь от достижений Путина, но будет утверждать, что это произошло при его правлении, предлагая новые переговоры.

"Понятно, что они не собираются платить никакие контрибуции, они показательно могут сдать одного олигарха куда-нибудь в суд на Запад, как это Сербия в свое время делала после Милошевича. То есть это будет сценарий, похожий на сербский, но даже Зорана Джинджича не будет, которого почти сразу убили. То есть демократы даже на короткое время не придут», — сказал он.

По его словам, чтобы полностью изменить вектор развития России, необходимы более существенные потрясения, чем смерть Путина, в частности, военное поражение. Если этого не произойдет, после его смерти кланы начнут борьбу за власть.

Отмечается, что вокруг московского мэра Сергея Собянина существует большой клан, который на Западе считается либеральным, но на самом деле это криминальный клан. Есть два крупных клана из ближайшего окружения Путина: один из них связан с Ковальчуками и первым заместителем главы администрации президента Кириенко, а другой — с российским ВПК, возглавляемым Сергеем Чемезовым и Денисом Мантуровым.

Также существует силовой клан во главе с Рамзаном Кадыровым и главой Росгвардии Виктором Золотовым, который не сможет захватить власть без экономической поддержки.

Преображенский прогнозирует, что война скорее всего закончится или затормозится, поскольку новые лидеры должны будут возобновить отношения с Западом. Однако захваченные территории, скорее всего, не будут отданы.

Напомним, бывший командующий армией США Бен Ходжес сказал, что олигархи из ближайшего оцепления Путина могут начать противодействовать ему и отстранить его от власти, если он не остановит войну в Украине.

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