Путин умоляет страны ОДКБ дать России живую силу для продолжения войны в Украине

Путин умоляет страны ОДКБ дать России живую силу для продолжения войны в Украине

Президент страны-оккупанта стягивает резервы отовсюду, ведь желающих воевать в Украине уже не осталось.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Путин стягивает резервы по всем направлениям. Так, в частности, президент страны-агрессорки просит стран-членов Организация договора о коллективной безопасности предоставить РФ живую силу для продолжения войны в Украине.

Об этом Подоляк написал в своем Твиттере.

По словам советника главы ОП, Москва уже начала использовать гиперзвуковые ракеты "Кинжал" и береговые комплексы "Бастион".

"25-й день войны. Из-за неудач в наступлении РФ перешла на более разрушительную артиллерию — против мирных городов используются системы "Кинжал и Бастион". РФ также панически ищет резервы в живой силе, увлекая все из тихоокеанского направления и умоляя ОДКБ", — написал Подоляк.

Следует отметить, что в состав Организации договора о коллективной безопасности, кроме России, входят Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Путин хочет втянуть ОДКБ в войну против Украины, потому что своих желающих воевать осталось немного.

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