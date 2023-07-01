Путин уничтожает российскую экономику, чтобы продолжать войну в Украине - Time

Спустя почти 18 месяцев после полномасштабного российского вторжения в Украину, неудачной попытки государственного переворота на прошлой неделе, неудач на поле битвы и глобального дипломатического осуждения, Путин стал все сложнее финансировать войну, которая становится все более дорогой.

Об этом пишет изданиеTime.

Финансовый спасательный круг Путина заключается в его беспощадном каннибализации российской экономики. Российский диктатор "сжег мебель в гостиной", чтобы подпитать продолжение войны в Украине, но сейчас это начинает иметь негативные последствия на фоне провалов войны и нехватки общественной поддержки. Многие западные комментаторы утверждают, что Путин привлекает миллиарды от торговли для финансирования вторжения благодаря высоким ценам на сырье, слабым западным санкциям и уклонению от санкций.

Но цены на энергоносители как на нефть, так и на природный газ сегодня ниже, чем до вторжения, как зерно, пшеница, пиломатериалы, металлы и практически все товары, которые производит Россия. На фоне более низких цен на сырьевые товары и благодаря эффективному лимиту цен на нефть G7 Россия сейчас едва сводит концы с концами за счет продаж нефти, поскольку российская нефть марки Urals торгуется с постоянным дисконтом, хотя продолжает поступать в больших объемах по-прежнему. Сейчас мир в значительной степени заменил российские энергоресурсы, поэтому экспорт товаров не является особым благом для России.

Часто не замечают, что Путин финансирует вторжение в Украину не только за счет незначительного экспорта сырья или уклонения от санкций, но и за счет каннибализации экономики России. Как экстрактивный авторитарный диктатор с государственным контролем над 70% экономики, Путин никогда не останется без денег, поскольку он всегда может использовать авторитарный эквивалент "поиска денег под диваном" или "совершить как хулиган в школе и потрясти детей" (т.е. олигархов).

Путин взыскал драконовские "налоги на сверхприбыль" практически со всего, что занимается бизнесом. Многие считали, что прошлогодний рекордный налог на сверхприбыль в размере 1,25 триллиона долларов для "Газпрома" и некоторых других российских государственных предприятий был одноразовым, но Путин лишь удвоил свои требования и приказал увеличить налоги на сверхприбыль через несколько месяцев, привлек еще триллионы рублей. от крупных компаний и олигархов. Сначала Путин прибег к взысканию высоких налогов с компаний и людей, покинувших Россию после вторжения, позже он прекратил маскироваться и начал без разбора захватывать деньги и имущество.

Также читайте У Путина есть два варианта капитуляции – Жданов

Путин отказался от каких-либо предположений об ответственной фискальной политике, достигнув рекордного дефицита бюджета, печатая рекордные суммы денег из воздуха, заставляя российские банки и физических лиц покупать российские долги и извлекая сотни миллиардов суверенного богатства России, разрушая будущее страны. Неудивительно, что разочарованные элиты, такие как олигарх Олег Дерипаска, вынуждены жаловаться в прессе, в то время как по всей России рабочие забастовки из-за маленьких зарплат проходят все чаще, несмотря на то, что в стране катастрофическая нехватка рабочей силы.

Некоторые бизнесмены утверждают, что политические реформы Путина вредят российской экономике даже хуже западных санкций, которые уже приводят к краху целых секторов российской экономики. Кроме санкций, более 1000 западных компаний покинули Россию, российским потребителям уже тяжело найти прежние основные продукты, начиная от бытовой электроники и заканчивая автомобилями.

Среди такого нескрываемого ограбления российской экономики, уничтожения ее ради войны, возможно, не удивительно, что неудачный путч Пригожина в минувшие выходные не проявил большой любви к Путину со стороны российского населения и элит. В конце концов, не только военачальники, но и гражданские пассивно отреагировали на колонны "вагнеровцев", которые ехали через блокпосты по дороге Ростов-Москва без сопротивления. Даже губернаторы регионов были вялыми в своей реакции, до сих пор еще 21 из них не выразили ни одной поддержки Путину. По иронии судьбы, единственной группой россиян, бросившихся в защиту Путина с настоящим энтузиазмом к дипломатическому вмешательству белорусского президента Лукашенко, были бригады чеченцев, которые помчались в Москву и Ростов во главе с давним союзником Путина Рамзаном Кадыровым.

Здесь есть историческая закономерность. Из двух великих русских революций за прошлый век обе были подкреплены изнурительными экономическими трудностями, вызванными частично военными расходами и борьбой на поле боя. В конце концов войны никогда не бывают дешевыми: экономические аналитики подсчитали, что поддержка военных усилий обходится России по меньшей мере в 1 миллиард долларов в день, и это точно не то, на что рассчитывал Путин, вкладывая миллиарды только в группу Вагнера и другие компании Пригожина. Подобным образом Первая мировая война истощила казну царя Николая II до его отречения от престола в 1917 году, когда Россию охватили более 100 рабочих забастовок среди широкомасштабного голода, усиленного как принудительным призывом, так и возвращением военных ветеранов на войну. А к распаду Советского Союза привели растущие расходы холодной войны в сочетании с низкими ценами на нефть и серьезным спадом экономики, взорвавшими страну изнутри. Кажется, проигранные войны идут рука об руку с экономической трясиной и сменой режима в России.

Более года мы говорили, что российская экономика рушится, несмотря на заявления об экономической устойчивости России. Эта устойчивость — не что иное, как потемкинский фасад, который поддерживается не из-за настоящей экономической производительности, а скорее из-за грабежа страны, чтобы направить деньги на войну. Путин может продолжать поддерживать свое вторжение в Украину таким образом, но, делая это, продолжает обдирать собственный народ. Пока он уходит от прямого экономического коллапса и разрушает будущее страны. Также его все меньше любит собственный народ и таким образом он все больше ослабевает. Экономический упадок никогда не является единственной причиной крушения режима; но также не следует игнорировать его как неотъемлемую мощную силу для свержения тиранических режимов, особенно воюющих.

В книге историка Даниэля Голдхагена 1996 года "Добровольные палачи Гитлера" напоминается, что зло Третьего рейха охватило страну благодаря соучастию рядовых немцев из-за их самодовольства. Сейчас мы видим добровольное самодовольство россиян убийственным автократическим Путиным.

Напомним, ранее сообщалось, что диктатор Владимир Путин безрезультатно пытается восстановить свой авторитет в России после мятежа главаря террористической группировки "Вагнер" Евгения Пригожина.

Кроме того, мы ранее информировали, что более глубокое значение конфликта между "вагнеровцами" и Минобороны РФ заключается в негласном признании, что вторжение в Украину, а вместе с ним и Россия, зашли в тупик.

Читайте также: