Путин усиливает охрану своей резиденции на Валдае: сколько ПВО там размещено

Резиденция Владимира Путина на Валдае

С начала полномасштабного вторжения России в Украину количество систем противовоздушной обороны вокруг резиденции президента Владимира Путина на Валдае в Новгородской области выросло в семь раз. Украинские дроны там не летают.

Об этом рассказал авиационный эксперт и аналитик Константин Криволап, сообщает «Эспрессо».

Эксперт отметил, что в 2022 году вокруг Валдая было замечено около двух систем ПВО, а сейчас их количество возросло до 14.

«Вообще относительно возможности удара по Валдаю, то в 2022 году там было замечено около двух систем ПВО, которые защищали Валдай. Ведь в Кремле надеялись на „Киев за три дня“, „Украину за две недели“, „украинское руководство сбежит“, поэтому зачем вокруг путинской резиденции ставить больше ЗРК. А чтобы понимать разницу, то сейчас таких комплексов — 14«, — рассказал Криволап.

По его словам, Украина не запускает туда свои дроны. Аналитик также объяснил причину этого.

"Мы там особо не летаем, потому что это и далеко, да и за полдня можно понять, куда наши дроны летят, и Путин может успеть спрятаться, ведь он очень внимательно относится к своей безопасности», — сказал Криволап.

Он акцентировал, что не стоит думать о Валдае, где российский диктатор не так часто бывает. Вместо этого у Украины есть много других задач, например уничтожение объектов российского военно-промышленного комплекса.

Напомним, американская разведка, в частности ЦРУ и АНБ, не подтвердила заявления России о попытках покушения на Путина или атаку на его резиденцию на Валдае 29 декабря. По данным The Wall Street Journal, украинские удары были направлены исключительно на военные цели, а не на частные объекты главы Кремля. США рассматривают упреки Москвы как часть информационной кампании для создания напряжения.

Россия утверждает, что среди обломков дронов, которые якобы атаковали резиденцию Путина на Валдае, найден уцелевший навигационный контроллер. Начальник ГРУ Игорь Костюков заявил о личной передаче «расшифрованных» данных маршрута представителю посольства США, чтобы доказать, что целью БпЛА был именно комплекс зданий в Новгородской области.