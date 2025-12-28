Путин ускорил план нападения на страны Балтии: эксперт назвал дату

2027 вместо 2030: Россия ускоряет планы нападения на страны Балтии. / © Associated Press

Россия существенно усилила свои военные возможности и проводит «тестирование» обороноспособности стран Балтии и Северной Европы.

Об этом рассказал глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан, передает канал «Мы-Украина».

Речь идет о провокациях с применением дронов, хотя и без боевых частей, заходах кораблей РФ в чужие территориальные воды и нарушении воздушного пространства российской штурмовой авиацией.

«Все страны региона Балтийского моря были испытаны именно с пуском этих российских дронов. Регулярно заходят и суда российского флота, залетают самолеты. Это все не находит адекватного ответа от стран, являющихся членами НАТО. Так что для себя россияне делают вывод, что даты возможных провокаций или вооруженной агрессии могут быть смещены на 3 года», — отметил эксперт.

Кузан отметил, что если раньше западные разведки говорили о 2030 году, как годе начала агрессии против стран Балтии, то теперь, в частности, и наша разведка сообщает о 2027 году.

Он добавил, что ключевая проблема заключается в разнице темпов, ведь РФ быстро увеличивает военный потенциал, в то время как страны Европы делают это гораздо медленнее.

Ранее руководитель ГУР Кирилл Буданов заявил, что вторжение в Балтию — это реальность, к которой Москва готовится уже сейчас и ждет лишь «удобного момента».