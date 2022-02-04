Путин "уснул" на открытии Олимпийских игр в Пекине, когда вышли украинские спортсмены (видео)

Путин "уснул" на открытии Олимпийских игр в Пекине, когда вышли украинские спортсмены (видео)

В издании отмечают, что Путин сидел в VIP-ложе без маски на лице даже несмотря на строгие правила китайского правительства.

Президент России Владимир Путин сделал вид, что спит именно в то время, когда украинская команда спортсменов шагала по стадиону на торжественной церемонии открытия XXIV Зимних Олимпийских игр в Пекине.

Об этом пишет издание Daily Mail.

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На видео, опубликованном в Сети, видно, что президент страны-агрессора сидит с закрытыми глазами и сжатыми ладонями именно в тот момент, когда на центр стадиона "Птичье гнездо" в Пекине выходит украинская олимпийская сборная.

В издании отмечают, что Путин сидел в VIP-ложе без маски на лице даже несмотря на строгие правила китайского правительства. Daily Mail отмечает, что даже Си Цзиньпинь, президент страны, которая проводит в этом году Олимпийские игры, на протяжении всей церемонии сидел в маске.

Как сообщается, Путин стал одним из немногих иностранных гостей, посещающих Олимпиаду в Китае. Присутствуют, в частности, также президенты Таджикистана, Египта и Казахстана.

Следует отметить, что лидеры западных стран объявили бойкот Олимпиады из-за притеснений китайского правительства по отношению к этнической группе уйгуров.

“The big question — will Putin invade Ukraine в Olympics?” as Ukraine athletes walk out and Putin (wakes up) and watches. pic.twitter.com/GthdUQUiGO – Julie Stewart-Binks (@JSB_TV) February 4, 2022

Напомним, перед началом церемонии открытия Зимних Олимпийских игр президент России встретился с главой Китая. После того в КНР заявили, что поддерживают выдвигаемые Россией требования по "гарантиям безопасности". Пекин и Москва совместно выступили против дальнейшего расширения НАТО.

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