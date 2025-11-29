ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
249
Время на прочтение
2 мин

Путин утвердил рекордные расходы на войну в бюджете России

На армию и силовиков в государстве-агрессоре планируют потратить 38% бюджета.

Автор публикации
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Президент РФ Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин / © Associated Press

В законе о бюджете Российской Федерации, который подписал президент Владимир Путин, предусмотрены рекордные расходы на армию и закупку оружия.

Об этом сообщает The Moscow Times.

На эти цели Кремль планирует потратить 12,93 трлн рублей ($166 млрд) — почти 30% бюджета, что является рекордной долей расходов со времен Советского Союза.

Еще 3,91 трлн рублей заложено на статью «национальная безопасность», из которой финансируется МВД, Росгвардия, спецслужбы и федеральная система исполнения наказаний.

Таким образом на армию и силовиков будет потрачено 38% бюджета. По сравнению с довоенным 2021 годом (24%) доля силовых расходов увеличилась в 1,6 раза

Доля социальных расходов казны сократится до 25,1% (до войны — 38,1%), а доля расходов на поддержку национальной экономики — до 10,9% (до войны 17,6%). Оба показателя станут самыми низкими за 20 лет.

Поскольку нефтегазовые доходы государства-агрессора упали на 20% в этом году, новые налоги — 2,9 трлн рублей — Кремль намерен «выжать» из несырьевого сектора экономики.

С 2026 года в России второй раз за 7 лет повышается ставка НДС (до 22%), а также стартует радикальная налоговая реформа для малого бизнеса, в результате которой сотни тысяч предпринимателей потеряют возможность работать по упрощенной системе налогообложения.

С сентября 2026 года будет запущен «технологический сбор» — фактически налог на технику и электронику, продаваемую в российских магазинах.

Чтобы свести концы с концами в бюджете, власть пустит «под нож» ряд ключевых социальных программ.

Напомним, недавно российский экономист в комментарии пропагандистскому радио заявил, что в Кремле скрывают катастрофическое состояние экономики, которая оказалась в полушаге от рецессии — экономического спада, связанного с падением внутреннего валового продукта.

Дата публикации
Количество просмотров
249
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie